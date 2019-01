Alexandre Astier dans Kaamelott — Calt productions

Une fausse annonce qui a fait le tour des réseaux sociaux ! « Nous n’avons pas besoin de figurants sur Kaamelott», a tweeté Alexandre Astier ce dimanche. Le comédien et réalisateur met en garde ses fans : « Surtout, ne payez pas un centime à quiconque vous proposerait d’en être. Désolé que des trouducs essaient de se sucrer sur le dos de la bête. On va s’en occuper », conclut-il dans son message.

Nous n’avons pas besoin de figurants sur K.



Surtout, ne payez pas un centime à quiconque vous proposerait d’en être.



Désolé que des trouducs essaient de se sucrer sur le dos de la bête… on va s’en occuper. — Alexandre Astier (@sgtpembry) January 27, 2019

Après l’annonce du lancement du tournage du film Kaamelott ce mardi, le site internet Figurants.com a relayé jeudi sur Twitter un faux appel pour un casting pour le tournage du très attendu long-métrage adapté de la série télévisée culte créée et interprétée par Alexandre Astier. Cet appel a été relayé par de nombreux médias.

Une fausse annonce publiée par Pôle emploi

Le site s’est défendu dimanche dans un communiqué : « C’est après un long travail d’enquête que nous avons décidé de relayer la recherche de figuration pour le film Kaamelott, d’Alexandre Astier (presse locale, médias, mairie des Estables). Tous ces éléments sont avérés et le tournage aura bien lieu aux dates et lieux indiqués. De nombreux médias locaux, et l’ANPE du Puy-en-Velay (sic), ont également diffusé cette recherche bien avant nous. Pour l’instant, il est clair que le casting est terminé et nous avons donc décidé de le retirer de nos pages ». L’agence de Pôle emploi du Puy-en-Velay avait effectivement posté cette annonce, supprimée depuis.

Une partie du long-métrage d’Alexandre Astier va être tournée aux Estables, en Haute-Loire les 18, 19 et 20 mars. La première partie de la trilogie cinéma est attendue en salle pour 2020.