Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury, dans Bohemian Rhapsody — Twentieth Century Fox France

Ces récompenses sont considérées comme un indicateur majeur pour les Oscars. Voici la liste des lauréats aux 25es Screen Actors Guild (SAG) Awards, prix du syndicat américain des acteurs remis dimanche à Los Angeles.

Dans la catégorie cinéma, le film Black Panther a remporté le prix du meilleur ensemble d’acteurs, Rami Malek a été élu meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody et Glenn Close a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans The Wife. Mahershala Ali, dont on peut actuellement admirer le talent dans la saison 3 de True Detective sur OCS, a remporté le titre de meilleur second rôle masculin pour sa prestation dans Green Book, Emily Blunt, celle du meilleur second rôle féminin dans Sans Un Bruit.

Trois récompenses pour « The Marvelous Mrs Maisel »

Les SAG Awards récompensent également les meilleures performances dans les séries télévisées. Parmi les grands vainqueurs, The Marvelous Mrs Maisel, disponible sur Amazon Prime Video, a raflé trois récompenses, celle du meilleur ensemble d’acteurs dans une comédie ainsi que ceux de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série comique.

Egalement remarquée, l’équipe de la série This is us a remporté le prix du meilleur ensemble d’acteurs dans une série dramatique. Jason Bateman a été sacré meilleur acteur pour sa performance dans Ozark, disponible sur Netflix, tandis que l’ex-vedette de Grey’s anatomy, Sandra Oh, a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour sa prestation dans Killing Eve, disponible sur My Canal.

Darren Criss et Patricia Arquette ont été salués pour leur performance dans une minisérie, lui, pour The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story, elle, dans Escape at Dannemora, deux programmes disponibles sur MyCanal.