Ça y est, on sait exactement combien de temps durera la huitième et dernière saison de Game of Thrones : 440 minutes. C’est Le Parisien qui l’a annoncé après une rencontre avec les représentants d’OCS mardi.

Six épisodes pour conclure la saga

La saison contiendra six longs épisodes : les deux premiers dureront une heure, et les quatre derniers près de 80 minutes. Il faut bien ça, histoire d’apporter aux fans de la série la conclusion qu’ils méritent, vingt ans après le début de la saga littéraire, et huit ans après le début de la série. En attendant, on se repasse en boucle le teaser, et on prie pour qu’il n’arrive rien à Jon Snow.

A.B.