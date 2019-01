«SMILF» a la pire mère du monde et c'est pour ça qu'on l'aime

Bridgette et son fils — Showtime

Les personnages de mères compliquées ne manquent pas à la télé : Elizabeth Jennings (The Americans), Lorelai Gilmore (Gilmore Girls), Cersei Lannister (Game of Thrones), Betty Draper (Mad Men)… Mais les mères de SMILF, dont la saison 2 débute le 22 janvier sur Canal + Séries, sont peut-être les plus radicales dans leur réalisme et leur absence totale de glamour. La série, créée, écrite, réalisée et incarnée par Frankie Shaw (que vous aviez peut-être repérée dans Mr. Robot), se déroule de nos jours, et suit Bridgette, jeune mère célibataire. Toujours affublée d’un vieux jogging et d’une tignasse mal coiffée, elle tente tant bien que mal d’élever son petit garçon de deux ans tout en jonglant avec des petits boulots, un trouble du comportement alimentaire et une vie sexuelle chaotique.

Dès le début de la série, on comprend que Bridgette n’a rien d’une mère conventionnelle : elle jure constamment devant son enfant, l’élève dans un minuscule studio envahi par les miettes, les cafards et les piles de linge sale, et dans le premier épisode de la série, elle couche même avec un homme alors que son fils dort à côté d’eux, dans le même lit. Bref, difficile parfois de s’attacher au personnage de Bridgette. C’est ce qui fait le caractère unique et presque révolutionnaire de la série, qui ne cherche jamais à lisser le portrait de cette jeune mère immature et complètement dépassée par les événements.

Une œuvre sur les fantasmes féminins

SMILF se situe dans la même lignée que Louie ou Better Things, ces dramédies autobiographiques sur la parentalité et ses épreuves. Mais ces deux dernières ont pour protagonistes des parents d’âge mûr dénués de problèmes financiers, alors que Bridgette, elle, galère financièrement pendant toute la saison 1. Tutrice à domicile, elle est complètement exploitée par son employeuse, une Connie Britton incroyable en femme au foyer riche et dépressive. Et Bridgette et son fils se retrouvent même à dormir sur le canapé d’une amie lorsque les temps sont durs. Ce portrait sans fard paraîtra peut-être repoussant à certains, mais il offre aussi un regard décomplexant sur la féminité et la maternité, deux sujets souvent soumis aux critiques de la société.

Et puis, SMILF ne nous offre pas qu’une vision déprimante de la vie de Bridgette : c’est aussi une œuvre sur les fantasmes féminins. Fréquemment, et à travers de nombreuses références culturelles pop, la série nous fait pénétrer dans l’inconscient de Bridgette. Dans ces mondes fantaisistes, elle peut enfin oublier les angoisses de son quotidien et devenir l’héroïne de son propre film d’action, de son propre conte de fées, ou même de sa propre secte religieuse, dans laquelle tout le monde se prosterne devant son vagin…

Une série emblématique de l’ère Me Too

Bridgette n’est pas la seule mère de la série, qui explore aussi la relation entre l’héroïne et sa propre génitrice, Tutu. Incarnée par Rosie O’Donnell, celle-ci se montre tout aussi imparfaite (voire dysfonctionnelle) que sa fille. Et encore une fois, la série accorde beaucoup de place aux désirs et fantasmes de Tutu, chose encore plus rare pour un personnage de plus de 50 ans. Avec ses héroïnes complexes et provocatrices et son équipe féminine aux commandes, SMILF est clairement une série féministe, qui n’hésite pas non plus à aborder de lourds sujets comme le harcèlement et les agressions sexuelles.

Malheureusement, des développements récents sont venus ternir cette image. En décembre 2018, la créatrice Frankie Shaw a été accusée de comportements abusifs, notamment parce qu’elle n’aurait pas respecté l’intimité de son actrice Samara Weaving lors du tournage de deux scènes de sexe. L’actrice en question a depuis quitté la série, et même si Frankie Shaw a fait amende honorable et admis avoir appris de ses erreurs, la saison 2, qui évoque frontalement le phénomène MeToo et l’affaire Weinstein, risque peut-être d’être entachée par ces conflits en coulisses.