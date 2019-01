Accusé Thomas Shelby, levez-vous ! Le 12 février, la faculté de droit de Rennes sera le théâtre d’un procès (fictif) retentissant. Le leader des Peaky Blinders, série à succès diffusée sur Netflix et Arte, sera jugé pour des faits commis lors de la première saison. On reproche notamment au chef du gang de Birmingham le recel d’une cargaison d’armes ainsi que des rackets, des meurtres et la corruption de policiers.

Selon l’association étudiante S’éveiller, à l’origine de ce procès fictif, c’est Alfie Salomons, associé puis ennemi de Thomas Shelby, qui «a saisi le procureur». «Une fouille aura lieu à l’entrée et les armes ne sont pas autorisées», a indiqué l’association sur sa page Facebook.

