«Game of Thrones» : Les techniques de la production pour éviter les fuites

Alors que les fans du monde entier attendent avec impatience la 8e et dernière saison de Game of Thrones, la production a employé des méthodes draconiennes sur le plateau, afin d’éviter les fuites.

« Nous n’utilisions que des iPad »

« On a limité notre visibilité sur des tas de choses. Il n’y avait quasiment pas de papier sur les plateaux, voire pas du tout. Aucun script n’a été imprimé, nous n’utilisions que des iPad et des choses de ce genre », a expliqué David Nutter, le réalisateur du premier épisode de la série phare de HBO dans une session de questions-réponses sur Reddit le 14 novembre 2018, David Nutter. Et de poursuivre : « C’était beaucoup plus sérieux que les précédentes années, même si la sécurité était déjà un enjeu majeur. »

Un script imprimé peut se perdre ou se faire voler discrètement entre deux scènes. Le risque de piratage informatique, avec des iPad hors-ligne, administré en temps réel et à distance​ par la production, est bien plus contrôlable. Pour éviter tout divulgâchis, notamment avec les passants qui auraient pu entrevoir une des scènes de la série, la production a même filmé plusieurs fins. Il faudra donc s’armer de patience et attendre la diffusion en avril en France sur OCS pour connaître la fin de la saga de George R. R. Martin.

Anne Demoulin