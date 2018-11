VIDEO. «Game of Thrones»: HBO dévoile le premier teaser de la saison 8 et sa date de diffusion

Kit Harington dans la saison 7 de «Game of Thrones». — HBO

Spring is coming ! La nouvelle va ravir les fans de la saga. La chaîne américaine HBO a dévoilé le premier teaser de la saison 8 de Game of Thrones.

Ce dernier revient sur les moments clés de la série et livre une date pour la suite des aventures à Westeros.

Il ne reste que six mois à attendre. La diffusion de la saison 8 de Game of Thrones débutera en avril, sur HBO aux Etats-Unis, et sur OCS en France.

Le trailer est accompagné du hashtag #ForTheThrone, de quoi faire monter la pression !