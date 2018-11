«Dix pour cent»: L’épisode avec Jean Dujardin disponible sur le site de France 2

Stéfi Celma, Nicolas Maury, Laure Calamy, Liliane Rovere, Grégory Montel, Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Fanny Sidney, et Assaad Bouab sont les stars de la saison 3 de «Dix pour cent», qui remporte le prix de la meilleure série 4 52’ au Festival de la fiction TV de La Rochelle 2018. — Christophe Brachet-Mon Voisin Productions

Les agents d’A.S.K reprennent du service ! France 2 diffuse sur son antenne ce mercredi à 21 heures la saison 3 inédite de Dix pour cent. Pour les plus impatients, la chaîne publique vient de mettre à disposition sur sa plateforme le premier épisode inédit de la saison 3, avec Jean Dujardin en guest star.

La comédie dramatique écrite par Fanny Herrero et produite par Dominique Besnehard aura droit à six nouveaux épisodes et accueillera comme d’habitude d’autres nombreux invités prestigieux tels qu’Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, Monica Bellucci, Gérard Lanvin, Julien Doré ou encore JoeyStarr. Cette saison 3 est particulière puisqu’il s’agit de la dernière de la créatrice de la série Fanny Herrero qui cède sa place au duo masculin de la série d’OCS Les Grands, Victor Rodenbach et Vianney Lebasque.