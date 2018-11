«Dix pour cent» perd sa créatrice et scénariste principale

DEPART Fanny Herrero, créatrice et scénariste principale de « Dix pour cent » sur France 2, a annoncé son départ ce dimanche…

la scenariste Fanny Herrero, creatrice de la serie TV diffusee sur France 2 «Dix pour cent», chez elle a Paris — Eric DESSONS/JDD/SIPA

Son agent n’a pas réussi à la convaincre de rester… Fanny Herrero, créatrice et scénariste principale de Dix pour cent sur France 2 a annoncé son départ dans les colonnes du JDD ce dimanche : « Ce n’est pas une nouvelle d’importance mondiale mais je passe la main. J’ai grandi avec cette série de façon exclusive. Pendant six ans, j’ai tout donné, beaucoup appris », a-t-elle déclaré. Et d’expliquer avoir « besoin d’une respiration pour raconter d’autres histoires ».

Deux transfuges d’OCS pour lui succéder

Victor Rodenbach et Vianney Lebasque, qui ont tous deux officié sur la superbe série Les Grands, diffusée sur OCS depuis 2016, lui succéderont à l’écriture de la saison 4.