VIDEO. «Plus belle la vie» évoque le drame des immeubles effondrés à Marseille

HOMMAGE La série apporte son soutien et sa solidarité aux victimes et familles...

Les acteurs de «Plus belle la vie» devant le bar du Mistral. — France 3

Ce n’est pas la première fois que Plus belle la vie, le feuilleton quotidien de France 3, fait écho à l’actualité. La victoire des Bleus au Mondial 2018 ou les décès de Johnny Hallyday et de Charles Aznavour se sont glissés dans les petites histoires de Roland et ses amis. Le feuilleton n’est pas non plus passé à côté du drame de la rue d’Aubagne.

« Plus belle la vie est tournée à Marseille et dévoile le quotidien d’une tribu solidaire vivant dans un quartier populaire. On ne pouvait pas ne pas parler du drame qui s’est déroulé lundi », a expliqué Christine Coutin, la directrice éditoriale de la série. Les téléspectateurs ont ainsi pu voir dans l’épisode de jeudi soir deux personnages, Mirta et Léo, parler de l'effondrement des immeubles à Marseille.

« Le Mistral est solidaire »

« Oh mon Dieu Léo, c’est terrible. J’arrive de la rue d’Aubagne. On dirait une scène de guerre », annonce Mirta lors de son arrivée au Céleste. « Les marins-pompiers continuent de déblayer le terrain pierre par pierre », répond Léo. « Des amis, des voisins », « cela aurait pu arriver ici », « l’urgence, c’est de montrer aux gens qu’on est avec eux », continuent-ils, avant d’apporter leur soutien aux victimes et familles : « Le Mistral est solidaire ».

« A chaque fois que nous plongeons au cœur de l’actualité, le public est touché, a commenté Christine Coutin. La série fonctionne comme un miroir de la société française. » Et elle a raison, les internautes ont salué l’hommage de Plus belle la vie et partagé leur émotion sur les réseaux sociaux.

Plein d’émotions entre mirta et Léo qui évoquent ce qui s’est passé à Marseille . Encore une fois #PBLV au cœur de l’actualité @PierreMartot @Labaste — TeamBoherFamily❤️ (@boher_team) November 8, 2018