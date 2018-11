VIDEO. «Plan Coeur», la deuxième série française Netflix se dévoile dans une bande-annonce

«Plan Coeur», deuxième série française Netflix après «Marseille» — Netflix

Après l’échec artistique de Marseille et la fermeture de son bureau à Paris, Netflix n’en a pourtant pas terminé avec la France. La plate-forme a beaucoup de projets de séries et de films originaux et français, à l’instar de Plan Coeur. Les huit épisodes cette comédie romantique et générationnelle seront disponibles le 7 décembre prochain, mais il est d’ores et déjà possible de faire se faire une idée avec la bande-annonce dévoilée mercredi.

Créée et réalisée par Noémie Saglio, à qui l’on doit la série Connasse, Plan Coeur suit deux amies (Sabrina Ouazani et Joséphine Draï), réunies pour soutenir leur meilleure amie et éternelle célibataire Elsa (Zita Hanrot). Leur solution ? L’inscrire sur Tinder ? Lui offrir une croisière pour célibataires ? Non, elles engagent un escort boy (Marc Ruchmann) !