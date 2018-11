Un film «Breaking Bad» serait en préparation par le créateur de la série

Breaking Bad — Frank Ockenfels/AP/SIPA

Breaking Bad est l’une des séries préférées des téléspectateurs. Même si elle s’est achevée en 2013, son univers continue d’être exploré grâce à la série dérivée Better Call Saul… et bientôt un film ? En effet, Variety révèle que le créateur Vince Gilligan travaillerait sur un long-métrage de deux heures en lien avec la série. Le journal américain n’a pas beaucoup plus d’informations, et ne sait par exemple pas si le film sera destiné au cinéma ou à la télévision. Ni si Bryan Cranston et Aaron Paul seront de l'aventure.

The Albuquerque Journal assure de son côté que le tournage pourrait commencer très bientôt, de la mi-novembre jusqu’à février, et avance le titre de Greenbrier. Peut-être un titre de travail. Selon leurs informations recueillies d’un proche de la production, le film suivrait « la fuite d’un homme kidnappé et sa quête de liberté ». Breaking Free ?