Adaptée du film, la série «Hippocrate» arrive le 26 novembre sur Canal+

«Hippocrate», la série médicale, librement adaptée du film de 2014, débarque le 26 novembre sur Canal+ — Denis Rouvre / Canal+

C’est l’embouteillage de nouvelles séries françaises en novembre. Prenez par exemple le lundi 26, France 2 lance Les Rivières pourpres, adaptée du best-seller de Jean-Christophe Grangé, tandis que Canal + propose sa nouvelle création originale, là encore une adaptation, avec Hippocrate. Sorti en 2014, le film original suivait Vincent Lacoste dans le rôle d’un interne en stage dans le service de son père.

Crue, réaliste et sans concession

Toujours réalisée par Thomas Lilti, la série raconte une autre histoire, et s’intéresse à un hôpital public de périphérie, où les médecins titulaires sont mis en quarantaine chez eux à la suite de mesures sanitaires. Seuls restent des internes et un médecin légiste pour s’occuper des patients. Le casting est porté par Louise Bourgoin, et compte également Alice Belaïdi, Anne Consigny, Jackie Berroyer ou Géraldine Nakache. Cru, réaliste et sans concession, Hippocrate avait conquis les spectateurs du Festival de la Fiction TV de la Rochelle.