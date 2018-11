VIDEO. La série française «Ad Vitam» anticipe un monde dans lequel l’humanité a vaincu la mort

Dans «Ad Vitam», Darius (Yvan Attal) pratique la régénération, une sorte de bain de jouvence high-tech. — Ivan Mathie

Ad Vitam est diffusée tous les jeudis du 8 au 22 novembre 2018 à 20h55 sur Arte.

Signée Thomas Cailley (Les Combattants), la minisérie propose une réflexion sur l'allongement de la durée de la vie.

Ad Vitam a été sacrée meilleure série française à Séries Mania 2018.

Un monde dans lequel la vie serait sans fin est-il souhaitable ? Réponse dans Ad Vitam, brillante minisérie en six volets mêlant anticipation et polar, diffusée à partir de ce jeudi à 20h55 sur Arte. Une fiction signée Thomas Cailley, à qui l’on doit Les Combattants et produite par Lagardère Studios, déjà à l’œuvre pour l’ambitieuse Trepalium. « Ad Vitam est née d’une conversation très ouverte avec mon coauteur, Sébastien Mounier, autour de la question de l’allongement de la vie », a résumé pour 20 Minutes, Thomas Cailley à Séries Mania où cette œuvre a été sacrée meilleure série française 2018. La vie éternelle, utopie ou dystopie ?

Une question existentielle…

Ad Vitam nous emmène dans un futur proche où l’humanité pense avoir vaincu la mort grâce à la « Régénération », une sorte de bain de jouvence high-tech qui permet de rajeunir les cellules. « Je n’envisage pas ce monde-là vraiment comme une dystopie, à moins que le nôtre ne le soit déjà. Au fond, dans cette société démocratique, la régénération est devenue une norme, comme le téléphone portable ou l’hétérosexualité, mais cela ne veut pas dire que la marge n’est pas possible et acceptée. »

La série s’ouvre sur une fête où la planète entière célèbre dans la joie, le cent soixante-dixième anniversaire de la doyenne de l’humanité. « On sent bien que l’humanité n’est pas faite pour ça. C’est un pacte faustien, commente Thomas Cailley. Si on est éternel, plus aucune décision ne vaut plus qu’une autre, il n’y a plus d’urgence et tout devient vain. Il y a une immense errance. C’est la panne du désir absolu. Il faut un compte à rebours, la mort est nécessaire pour désirer. »

… Une jeunesse contestataire

Dans cette société obsédée par le jeunisme et l’immortalité, certains refusent la régénération. Une minorité choisit de vieillir naturellement. « Ces gens qui ont décidé de vieillir naturellement ne sont pas du tout inquiétés par la police ou la population. Ils sont plus ringards qu’interdits », commente Thomas Cailley. Le thème de la vie éternelle est lié à celui de la jeunesse : « Dans un monde où les générations existantes ne veulent plus partir, comment fait-on entrer de nouvelles générations ? », s’interroge Thomas Cailley.

Plusieurs jeunesses cohabitent dans Ad Vitam : « Celle qui ne se pose pas de questions et va vivre sa régénération sans problème, qui fait la fête sagement, dans des lieux approuvés. Et celle qui se pose des questions, qui doute de sa place, qui fait des rave parties », détaille le réalisateur. Parmi eux, certains radicaux décident de mettre fin à leur vie pour contester la régénération.

… Et un voyage initiatique

Le désabusé Darius (campé par Yvan Attal, impeccable), flic de 120 ans, est ainsi dépêché sur le terrain après une énième vague de suicide, qui a fait sept victimes, toutes mineures (dans ce monde-là, les mineurs sont âgés de moins de 30 ans). Dérive sectaire ? Acte politique ? Le cri d’alarme d’une génération déshéritée ? Pour mener l’enquête, il s’adjoint les services de Christa (Garance Marillier, la révélation de Grave), jeune femme mutique et suicidaire, « tentée par la mort, parce qu’elle fait partie de cette jeunesse sacrifiée ».

« Leur relation traite de la question de la transmission. Comment un homme de 120 ans doit apprendre à transmettre dans un monde où l’on ne transmet plus rien ? Comment une jeune femme de 24 ans doit se reconnecter à son présent et à sa jeunesse ? », raconte le co-créateur d’Ad Vitam.

Pour eux commence un long voyage initiatique. « Darius est cerné par des fantômes et passe sa vie à essayer de les oublier. Christa est cerné par un désir de mort et passe sa vie à essayer de contester l’immortalité », analyse Thomas Cailley. Dans cette société où le deuil n’existe presque plus, ces deux êtres sont unis par le deuil. « Ce lien va les relier de plus en plus fort », ajoute le réalisateur. Comment ce flic au « prénom qui a mille ans » va faire descendre Christa « de sa croix pour vivre » ?