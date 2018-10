Saison 9 de «Clem»: Un cinquième comédien annonce son départ de la série

Avec tous les départs annoncés, Lucie Lucas va-t-elle se retrouver seule à jouer dans «Clem»? — Ch. Lartige/TF1

« Bon… Comme Léa Lopez, beaucoup m’ont demandé si je figurerai au casting de la 9e saison, et comme elle, la réponse est négative. Ça a été un réel plaisir de jouer Ben. J’ai rencontré des gens extraordinaires sur le plateau qui resteront des amis à vie. Vous me retrouverez vite dans d’autres projets ! » C’est ainsi que Sam Ourabah, qui interprétait Ben dans Clem sur TF1 a annoncé qu’il quittait la série, sur son compte Instagram.

L’acteur suit ainsi son amoureuse de fiction, Léa Lopez, et ne tournera pas dans la saison 9. Comme eux, Victoria Abril, Philippe Lellouche et Kevin Elarbi avaient déjà annoncé leur départ. Seuls Lucie Lucas, Carole Richert et Agustin Galiana ont officialisé reprendre les tournages. Y aura-t-il d’autres départs ? On espère que non, histoire que la série familiale ne termine pas en one woman show…