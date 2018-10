«Game of Thrones»: Tous les acteurs réunis dans un show spécial? Sean Bean a vendu la mèche

END IS COMING Un show enregistré il y a un mois à Belfast et animé par Conan O'Brien...

Le personnage de Ned Stark dans la première saison de "Game of Thrones". — Nick Briggs/AP/SIPA

S’il n’a participé qu’à la première saison, Sean Bean reste une des « têtes » incontournables de Game of Thrones, dans le rôle de Ned Stark. Alors que la fin approche avec la diffusion des six derniers épisodes en 2019, l’acteur a lâché une info de taille au détour d’une interview pour la saison 2 des Médicis : Maîtres de Florence. Tous les acteurs de la série événement de HBO se sont trouvés il y a un mois à Belfast pour un show spécial, animé par Conan O’Brien.

Un show diffusé après le grand final ?

« C’était pour le dernier épisode, nous étions tous ensemble, raconte-t-il au Hollywood Reporter. C’était un plaisir de se retrouver, car avec le travail, nous n’avons pas toujours le temps de rester en contact. C’est comme lorsque vous croisez un ami d’enfance ou un ancien camarade de l’école, vous rediscutez comme si vous vous étiez quittés hier. » Concernant ce show special, le comédien confirme qu’il a été organisé à l’occasion de la huitième et dernière saison, sans donner plus d’informations. Peut-être sera-t-il diffusé juste après le series finale ?

Quant à le revoir dans la peau de Ned Stark, peut-être dans un des presquels envisagés par HBO, Sean Bean n’y croit pas trop : « Je ne vois pas comment cela peut arriver, ils retournent dans le passé, et je devrais donc être plus jeune. Or, nous avons tous vieilli ».