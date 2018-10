Après «Iron Fist», Netflix renonce aussi à «Luke Cage»

Mike Colter est Luke Cage dans la série éponyme de Netflix — Netflix / Marvel

Les super-héros sont étonnamment vulnérables sur Netflix. Après avoir remisé le poing luisant d’Iron Fist la semaine dernière, la plate-forme de streaming et Marvel renoncent au… corps à l’épreuve des balles de Luke Cage. En clair, les deux séries, qui ont chacune eu droit à une saison 2 ces derniers mois, n’en auront d’autre.

L’annonce, qui s’accompagne de la « gratitude » de Marvel et Netflix au showrunner, aux scénaristes, aux acteurs et à l’équipe », est un rebondissement imprévu, alors qu’une équipe de scénaristes s’affairait depuis six mois à prendre des notes et préparer une trame pour la suite des cavalcades de Luke Cage, rapporte le site Deadline. L’acteur principal, Mike Colter, était encore sous contrat et tout le monde s’attendait à ce que ses sweats à capuche continuent à être criblés de balles au moins pour une troisième saison.

Daredevil, Jessica Jones et The Punisher continuent à cogner pour l'instant

Derrière les éternelles « différences créatives » annoncées, Deadline évoque des tensions entre le diffuseur et le propriétaire des droits sur la suite à donner à la série, un script reçu la semaine dernière qui n’aurait pas plu aux décideurs et un passage envisagé de 13 à 10 épisodes, puis à… rien du tout. Des différences de vues apparemment irréconciliables, qui s’ajoutent à des coûts de production élevés et donc une grosse pression quant à l’audience.

Les autres séries Marvel restent pour l’instant au calendrier de Netflix, avec la saison 3 de Daredevil mise en ligne ce week-end (pas d’info sur une éventuelle quatrième), et une troisième et deuxième vagues d’aventures sur les rails respectivement pour Jessica Jones et The Punisher. Quant à The Defenders, qui réunissait quatre des cinq héros, elle devrait rester un one shot.