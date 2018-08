Netflix va lancer «Jinn», sa première série en langue arabe

Illustration Netflix. — Christophe Ena/AP/SIPA

Une première sur Netflix. Courant 2019, la plateforme lancera Jinn, une toute nouvelle série de six épisodes, sa première en langue arabe. Le pitch ? L’histoire se déroulera en Jordanie, et relatera les aventures d’une bande d’adolescents dans un univers surnaturel.

Produite par Kabreet Productions, la série sera réalisée par Mir-Jean Bou Chaaya (Very Big Shot). « Jinn suit un groupe d’adolescents dans le monde arabe, leurs amitiés et leurs romances naissantes, mises à rude épreuve par les forces surnaturelles des Djinns (des créatures mythologiques). Une bataille du bien contre le mal et une course contre le temps », décrit le site Vulture. Les personnages de la série seront interprétés, entre autres, par Salma Malhas, Hamza Abou Eqab ou encore Sultan Alkhalil.

« Notre objectif est de créer une série fantastique en langue arabe sur des jeunes au Moyen-Orient, qui soit authentique et bourrée d’action. Cette série Netflix sera pleine d’intrigues, d’aventures et de contes étonnants venant de Jordanie, et destinée à nos publics du monde entier », a déclaré Erik Barmack, le vice-président des créations internationales de Netflix.