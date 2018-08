Critiquée sur les réseaux sociaux pour son rôle de Batwoman, Ruby Rose quitte Twitter

L'actrice Ruby Rose. — Richard Shotwell/AP/SIPA

Ruby Rose vient de claquer la porte au nez des haters. Il y a quelques jours, on apprenait que l’actrice (révélée par la série Orange Is The New Black), incarnerait Kate Kane, aka Batwoman, soit la première super-héroïne lesbienne du petit écran. Mais à la suite de cette annonce, Ruby Rose aurait été la cible d’insultes homophobes et aurait été critiquée pour son manque d’engagement pour la communauté LGBT. Face à ces attaques, l’actrice a décidé de quitter Twitter, après avoir publié un tout dernier message, rapporte Deadline.

« Soyons tous un peu plus solidaires les uns envers des autres »

« D’où sort cette histoire de "Ruby n’est pas lesbienne donc elle ne peut pas être batwoman ?" C’est la chose la plus ridiculement drôle que j’ai jamais lue. J’ai fait mon coming out à 12 ans ! Et depuis cinq ans, je dois faire face à des "elle est trop gay", donc c’est quoi votre problème ? Je n’ai pas changé. J’aimerais qu’on se soutienne dans nos parcours », explique-t-elle. « Quand les femmes et les minorités unissent leurs forces, nous sommes invincibles, poursuit-elle, quand nous nous déchirons, c’est beaucoup plus douloureux que dans n’importe quel autre groupe. Je souhaiterais juste que les femmes et la communauté LGBT se soutiennent mutuellement et que nous soyons tous un peu plus solidaires les uns envers les autres. »

Pour conclure, l’actrice a expliqué avoir « hâte de dormir plus de 4 heures et de quitter Twitter pour concentrer toute mon énergie sur mes deux prochains projets. Si vous avez besoin de moi, je serai sur mon Bat téléphone ».