Dans «The Terror», un navire se retrouve bloqué dans la glace. — AMC

20 Minutes vous a préparé une sélection de dix séries glacées ou givrées. De quoi se rafraîchir pendant le pic de chaleur.

Profitez de la canicule pour faire une cure de séries danoises, norvégiennes ou islandaises. Les séries venues du froid font souvent frissonner... de peur.

Jour polaire, disponible sur MyCanal

Une enquête dans une ville minière du cercle polaire. Jour Polaire suit Leïla Bekhti dans la peau d’une flic parisienne, qui part en Suède à Kiruna, après le meurtre violent d’un citoyen français. Imaginée par les créateurs de l’excellente Bron, Jour Polaire rassemble tous les codes du « scandinoir » : des paysages incroyables, des morts, du gore et une bonne dose de déprime hivernale.

The Terror, disponible sur Amazon Prime Video

Une histoire horrifique sur un navire bloqué dans l’Arctique ! Adaptation du best-seller de Dan Simmons et produite par Ridley Scott, la fiction de AMC The Terror raconte tout ce qui peut mal se passer lorsqu’un groupe d’hommes est prêt à tout pour survivre et qu’un étrange mal est tapi sous la glace. The Terror a de quoi vous glacer le sang même en période de canicule.

Viking, disponible sur Amazon Prime Video

L’épopée maritime d’un guerrier scandinave. Après Les Tudors, Camelot et The Borgias, Michael Hirst met le cap vers la mythologie nordique. Viking raconte l’histoire semi-légendaire de Ragnar. Lassé des pillages sur les terres de l’Est, ce guerrier et navigateur se met en tête d’explorer l’Ouest par la mer. Une série qui tient le cap et une brise marine salvatrice quand le mercure ne cesse de grimper.

Fargo, disponible sur Netflix

Le pari du showrunner Noah Hawley était insensé : adapter en série le long-métrage culte des frères Coen, Fargo. Pour ce faire, il ne pouvait se passer de deux éléments essentiels : le Minnesota enneigé, symbole d’une Amérique flippée et un humour noir bien décapant. Résultat ? Un thriller complètement givré, couvert d’une pluie d’Emmy Awards.

Fortitude, disponible sur iTunes

Fortitude, un havre de paix dans un désert de glace ! Rien ne préparait cette petite ville (fictive) et paumée du cercle polaire arctique au meurtre violent d’un scientifique, éviscéré au milieu de son ­salon. Le shérif local, Dan Anderssen, mène l’enquête avec le flegmatique inspecteur britannique, Eugene Morton. Un polar singulier venu du froid, tourné entre l’Angleterre et l’Islande, ensevelie sous la neige.

Klondike, disponible chez Nolim Films

Un western dans de grands espaces aussi sauvages qu’enneigés ! Cette mini-série américaine suit Bill Haskell, un jeune diplômé de la côte Est américaine, décidé à faire fortune dans les montagnes de l’Alaska, au temps de la ruée vers l’or à la fin des années 1890. La série est servie par un beau casting : Richard Madden, le Robb Stark de Game of Thrones, dans le rôle-titre, mais aussi Tim Roth et Sam Shepard. Du sang, de la boue et du froid, un bien aussi précieux que l’or par les temps qui courent !

Trapped, disponible sur France TV

Un autre thriller glacé venu du Nord. La série islandaise Trapped a cartonné partout dans le monde. Alors qu’une tempête se prépare dans le petit village de Seyðisfjörður, un cadavre mutilé est retrouvé dans le port local, après l’arrivée d’un ferry en provenance du Danemark. Alors que l’enquête commence, le blizzard se lève et le village se retrouve coupé du monde… De quoi frissonner !

Lilyhammer, disponible sur Netflix

Un show norvégien et la toute première série originale Netflix. Lilyhammer suit les aventures de Giovanni, un mafieux new-yorkais exilé dans la ville bien connue pour avoir accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1994, après avoir balancé son boss. La découverte de la mentalité scandinave via un mafieux venu se mettre au frais en Norvège, est aussi drôle qu’improbable. Rafraîchissant à souhait !

The Saboteurs, disponible sur MyTF1

Cette mini-série en six épisodes vous entraînera dans les montagnes norvégiennes. La fiction norvégienne Kampen om Tungtvannet (The Heavy Water War ou The Saboteurs) plonge le spectateur dans une opération secrète organisée pendant la Seconde guerre mondiale afin de saboter la quête du feu nucléaire par l’Allemagne nazie, visant à détruire une usine d’eau lourde, un composant essentiel de l’arme atomique. Des décors glacials de la Norvège aux rues dévastées de Berlin, l’armée de l’ombre à l’oeuvre.

Norskov, dans le secret des glaces, disponible sur Arte VOD

De la neige et de la poudre. La série Norskov, dans le secret des glaces, est un polar danois qui suit Tom Noack, un spécialiste de la lutte contre le crime organisé, qui revient dans sa ville natale pour aider le maire, dont les projets de construction d’un lycée innovant et d’un éco-port, sont entravés par des problèmes de trafic de drogue. Une autre démonstration de la maestria danoise en matière de fiction venue du froid.