«Game of Thrones»: Merciiiiiiiiiii! HBO a officiellement commandé un préquel de la série

BONHEUR TOTAL Même si c'est bientôt la fin de «Games of Thrones», l'esprit de la série lui survivra, et c'est déjà beaucoup...

Emilia Clarke dans The Winds Of Winters - Game of Thrones — HBO

Mi-fébriles, mi-suicidaires, les fans de la série Game Of Thrones attendent la diffusion de la huitième saison. Pourquoi ces sentiments contradictoires ? Parce qu’il se sera écoulé environ deux ans (beaucoup trop de temps laissé à des questions sans réponse) entre la septième et la huitième saison et que cette saison sera la dernière.

Mais que racontera donc cette nouvelle série ? « La chute du monde, de l’âge d’or des héros jusqu’aux heures les plus sombres », soit l’histoire de Westeros quelques milliers d’années avant les luttes entre Lannister, Stark, Targaryen et compagnie. Et le tout sera écrit par le vénéré George R.R. Martin ainsi que par Jane Goldman, à l’origine de Kick-Ass et Kingsman.

« La véritable origine des Marcheurs Blancs »

Au vu des détails révélés par HBO dans un communiqué, il y a peu de chances qu’un seul des fans de GOT échappe à cette série : « Une seule chose est sûre : des secrets terrifiants de l’histoire de Westeros à la véritable origine des Marcheurs Blancs, en passant par les mystères de l’Est et l’histoire des légendaires Stark, ce ne sera pas l’histoire que vous pensiez connaître ». D’autres spin-offs devraient également voir le jour et sont en pleine écriture. Rendez-vous en 2020 sur HBO pour voir ce premier préquel.