«Arrested Development»: Netflix annule la promo de la saison 5 après l'interview du «New York Times»

Tout le casting d'«Arrested Development» s'est retrouvé pour une saison 5, le 29 mai sur Netflix — Netflix

Accusé de harcèlement sexuel, l’acteur Jeffrey Tambor a quitté la série Transparent. Mais il joue toujours dans Arrested Development, dont la saison 5 est prévue le 29 mai sur Netflix. A cette occasion, le casting de la comédie culte a donné une longue interview au New York Times, une interview qui fait depuis le tour des médias et des réseaux sociaux.

Here’s audio of Jessica Walter CRYING, standing up for herself after all the men in the AD cast try to gaslight her into thinking Tambor’s harassment isn’t THAT bad. This is horrific. pic.twitter.com/innJv8LIYF — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) May 23, 2018

« Personne ne m’a crié dessus comme lui »

Et pour cause, le comportement plus que problématique de Jeffrey Tambor y ressort au détour d’une question sur les accusations de harcèlement sexuel à son encontre. L’actrice Jessica Walter explique, en larmes, alors que si elle n’a pas été victime de harcèlement sexuel de sa part, elle n’en reste pas une victime de harcèlement tout court : « En près de 60 ans de carrière, personne ne m’a crié dessus comme lui sur un plateau de tournage. Ça a été très dur à supporter mais j’ai tourné la page désormais ».

Based on listening to the NYT interview and hearing people’s thoughts online, I realize that I was wrong here.

I sound like I’m condoning yelling at work. I do not.

It sounds like I’m excusing Jeffery. I do not.

It sounds like I’m insensitive to Jessica. I am not.

In fact, I’m- — Jason Bateman (@batemanjason) May 24, 2018

Les excuses de Jason Bateman

Malheureusement, la star de la série, Jason Bateman, prend la défense de Jeffrey Tambor en expliquant que ce type de comportement est courant à Hollywood, ce à quoi l’autre femme du casting, Alia Shawkat, répond « Cela ne signifie pas pour autant que c’est acceptable ». Le bad buzz a été tel que Jason Bateman a présenté ses excuses dans une série de tweets, concluant par un « La voix de la victime doit être entendue et respectée. Un point c’est tout ».

De son côté, Netflix a réagi en annulant purement et simplement le reste de la promotion, et plus précisément la venue du casting à Londres : « Nous avons décidé de ne pas organiser de promo au Royaume-Uni, mais espérons faire venir les acteurs à une date ultérieure ».