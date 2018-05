VIDEO. «Magnum», «Charmed», découvrez les bandes-annonces des reboots des deux séries cultes

Madeleine Mantock, Melonie Diaz et Sarah Jeffery dans «Charmed» et Jay Hernandez dans «Magnum, P.I.». — Karen Neal/CBS/CW

Deux reboots très attendus. A la rentrée, la chaîne américaine CW relance la série culte des années 1990, Charmed, tandis que CBS, revisite la mythique série des années 1980, Magnum.

Trois nouvelles sorcières brunes

La nouvelle version de Charmed mettra en scène trois sœurs, Mel, Maggie et Macy, qui découvrent après le décès de leur mère qu’elles sont des sorcières.

Aux commandes de cette nouvelle version, une partie de l’équipe de Jane The Virgin, la créatrice Jennie Snyder Urman et les deux scénaristes Jessica O’Toole et Amy Rardin. Derrière la caméra pour le pilote, Brad Silberling, à qui l’on doit déjà la renaissance de Dynastie.

Pour incarner les trois soeurs, Madeleine Mantock, vue dans The Tomorrow People et Into the Badlands, a été choisie pour succéder à Shannen Doherty ; Melonie Diaz, repérée dans Nip/Tuck, Les Experts : Miami, Person of Interest, Elementary et Room 104, reprend le rôle d’Holly Marie Combs tandis que Sarah Jeffery, qui joue la fille de Jennifer Lopez dans Shades of Blue, succède à Alyssa Milano.

Thomas Magnum sans moustache

A peine dévoilée, la bande-annonce du reboot de Magnum s’est attirée les foudres des fans. Et pour cause, le remplaçant de Tom Selleck, Jay Hernandez, au volant de la célèbre Ferrari 308 GTS du détective hawaïen, ne porte pas de moustache mais un petit bouc. The Hollywood Reporter a dénoncé un « moustache-washing ». Une expression très reprise sur les réseaux sociaux.

Aux manettes de ce remake, Peter Lenkov et Eric Guggenheim, à qui l’on doit déjà le retour de MacGyver et Hawaï police d’Etat. Le nouveau Magnum ne sera plus un vétéran du Vietnam, mais d’Afghanistan.