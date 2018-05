VIDEO. Comment «13 Reasons Why» a bouleversé la vie de ses jeunes acteurs?

PHENOMENE Katherine Langford (Hannah Baker), Dylan Minnette (Clay Jensen) et Alisha Boe (Jessica Davis) racontent comment ils ont vécu l’incroyable retentissement de 13 Reasons Why et leur soudaine célébrité…

Lancer le diaporama Alisha Boe, alias Jessica, devra en saison 2 de «13 Reasons Why» se reconstruire après un viol. — Beth Dubber/Netflix

Un véritable phénomène de société, dans le monde entier. La première saison de 13 Reasons Whya été l’une des séries les plus commentées sur les réseaux sociaux en 2017. A l’occasion du retour de la série sur Netflix ce vendredi, comment Katherine Langford (Hannah Baker), Dylan Minnette (Clay Jensen) et Alisha Boe (Jessica Davis) ont vécu l’incroyable retentissement de 13 Reasons Why et leur soudaine célébrité ?

« Jouer Hannah m’a rendu plus courageuse »

« Jouer dans cette série m’a rendu plus consciente de la façon dont on se traite les uns, les autres. Jouer Hannah m’a rendu plus courageuse », lance d’emblée Katherine Langford lors d’une table ronde organisée lors d’une table ronde au See What’s Next, un événement organisé en avril à Rome par le géant de la SVOD.

« Mon engagement est né grâce à ce rôle »

« L’histoire de Jessica est incroyablement pertinente, souligne Alisha Boe. De nombreuses personnes m’ont dit avoir vécu une histoire semblable à celle de Jessica et grâce à ça, elles ont pu en parler à leurs proches. Ça me rend heureuse. » Alisha Boe a fait depuis le tournage des conférences avec l’ancien vice-président des Etats-Unis, Joe Biden, à propos des violences sexuelles : « Mon engagement est né grâce à ce rôle. Nous travaillons avec une organisation appelée It’s on us, qui intervient sur les campus universitaires faire en sorte que la culpabilité du viol ne pèse plus sur les victimes mais sur les agresseurs. Parler avec des gens qui ont vécu ce genre de chose a été une expérience incroyable. »

« Personne n’aurait pu imaginer la magnitude avec laquelle cette série a résonné avec les gens », renchérit Katherine Langford. « Le show a tellement un impact partout dans le monde sur des gens de toutes les générations. Cela veut dire qu’on a fait notre boulot, correctement », se réjouit Dylan Minnette. « J’essaye vraiment de ne pas y penser. C’est dingue de se dire qu’autant de monde regarde cette série », explique Alisha Boe.

« Je dois être très attentif sur les réseaux sociaux »

La célébrité ? « C’est positif et très cool. Le côté négatif, c’est que je dois être très attentif à ce que je fais sur les réseaux sociaux maintenant, cela met de la pression », reconnaît l’acteur de 21 ans. « 13 Reasons Why a été littéralement mon premier job. (…) Je vis à peu de la même façon. Le fait d’avoir des fans est pour moi un des grands privilèges de ce métier. Mais je dirai aussi qu’il y a des trolls sur les réseaux sociaux. Cela m’a rendu plus consciente de ce n’est pas acceptable », raconte Katherine Langford. « Je pensais que j’allais devenir une star et recevoir plein de propositions, mais non, je dois encore passer des castings ! », rit quant à elle Alisha Boe.

« Cela a été pour nous tous une expérience unique. Les amis que je me suis faits sur le tournage, je vais les aimer et les soutenir pour les prochains 50 ou 70 ans ! On a vécu tout ça ensemble », souligne Katherine Langford. « Ils seront mes amis pour toujours. C’est comme une autre famille », confirme Alisha Boe.