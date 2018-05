«Game of Thrones»: Qui a le plus de chances de mourir dans la saison 8?

Daenarys (Emilia Clarke) etJon Snow (Kit Harington) dans l'épisode 3 de la saison 7 de «Game Of Thrones». — HBO

Game of Thrones est réputée pour tuer violemment ses héros. Alors que les fans attendent impatiemment la saison 8, un data scientist, ou expert en mégadonnées, Taylor Larkin, s’est amusé à créer un algorithme qui serait capable de prédire quel personnage a le plus de chances de mourir dans la prochaine saison de l’adaptation télévisée de George R.R. Martin.

Cet algorithme a analysé les données des quelque 2.000 personnages, vivants ou morts du Trône de fer, grâce au Wiki consacré à la série phare de HBO : le genre, l’âge, la maison, le statut social et l’entourage…

Les héros ont plus de chances de mourir que les héroïnes

Selon ses calculs, un homme a plus de chances de mourir à Westeros qu’une femme, les personnages âgés sont plus vulnérables que les jeunes et les Targaryens sont la dynastie qui a essuyé le plus de pertes. A partir de ses résultats, l’expert a pu livrer ses prédictions mortuaires, disponibles en intégralité ici.

Daenerys Targaryen : 83,77 %

Jaime Lannister : 72,91 %

Tyrion Lannister : 70,76 %

Bran Stark : 66,02 %

Cersei Lannister : 60,39 %

Jon Snow : 58,99 %

Euron Greyjoy : 54,95 %

Sansa Stark : 50,28 %

Arya Stark : 49,04 %

Gendry : 39,87 %



Vérification de l’oracle en 2019 !