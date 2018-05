«Charmed» et «Roswell» officiellement de retour

BACK TO THE NINETIES La chaîne américaine The CW vient d’officialiser la commande des deux reboots...

Montage «Charmed» et «Roswell» auront des reboots sur CW. — SIPA

Plongeon dans les années 1990 à la rentrée prochaine. La chaîne américaine The CW vient d’officialiser la commande de deux reboots, celui de Charmed et celui de Roswell, intitulé Roswell, New Mexico.

Produite par Jennie Snyder Urman, également derrière l'excellente Jane the Virgin, le reboot de Charmed verra les comédiennes Madeleine Mantock, Melonie Diaz, et Sarah Jeffery, dans le rôle des trois soeurs qui découvre, après la mort de leur mère, qu’elles ont des pouvoirs magiques.

L’une des trois sœurs sera lesbienne

Après deux tentatives de reboots dans le passé (en 2013 sur CBS, et l’année dernière sur la CW), Charmed est enfin de retour dans une version plus « féministe, féroce et amusante ». L’une des trois sœurs sera par exemple lesbienne.

En ce qui concerne le reboot de Roswell, il a été écrit par Carina Adly MacKenzie (The Originals) et produit par Julie Plec (Vampire Diaries). L’histoire se déroule au Nouveau-Méxique et il raconte les aventures de Liz Ortecho (Jeanine Mason), une scientifique, fille de parents migrants sans papier, qui découvre que son premier amour est un extraterrestre.