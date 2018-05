VIDEO. «13 Reasons Why», saison 2: Netflix dévoile une bande-annonce inquiétante

Alisha Boe, alias Jessica, devra en saison 2 de «13 Reasons Why» se reconstruire après un viol. — Beth Dubber/Netflix

Clay, Jessica et Tyler sont de retour dans une bande-annonce angoissante. Netflix a dégainé son trailer à quelques jours de la diffusion -le 18 mai- de la saison 2 de 13 Reasons Why, la troublante série adolescente. Alors que le contenu des enregistrements audio d’Hannah a été révélé au public -et aux personnages- dans la saison 1, de quoi la saison 2 va-t-elle parler ?

Un procès en toile de fond

La bande-annonce ouvre quelques pistes. Un nouveau secret s’apprête à éclater au grand jour, photographies à l’appui, et la question du viol semble au cœur de cette nouvelle saison. En toile de fond, le procès qui oppose les parents d’Hannah et l’établissement scolaire risque d’ouvrir de nombreuses plaies chez les anciens camarades de l’adolescente.

Ces 13 nouveaux épisodes seront racontés du point de vue des autres personnages, notamment celui de Clay, hanté par le fantôme d’Hannah (dont il était amoureux avant son suicide).

