VIDEO. «L'Arme fatale», «Game of Thrones», «Spartacus»... Quand les séries recastent un de leurs héros

Viré de «L'Arme fatale», Clayne Crawford court après sa carrière, et Damon Wayans après un nouvel coéquipier — FOX

Roger Murtaugh va devoir se trouver un nouveau coéquipier. Martin Riggs est viré. Enfin son interprète, Clayne Crawford. Les producteurs de L'Arme fatale en ont eu marre de son comportement toxique sur le tournage, pourtant déjà sanctionné, et a décidé de se passer de lui. Mais pas de son personnage. Il devrait être recasté, dans l’espoir d’une saison 3, car la série reste une des valeurs sûres de la chaîne américaine Fox, et de TF1 en France.

Ce n’est pas la première fois qu’un acteur de série se fait virer (Kevin Spacey de House of Cards, Isaiah Washington de Grey’s Anatomy, Thomas Gibson d’Esprits criminels, et le plus souvent, le personnage disparaît avec lui. Mais il arrive les personnages restent et changent donc de visage. Dans le cas de personnages secondaires (Carol dans Friends, Laurie dans That 70s Show, Alura dans Supergirl), le téléspectateur peut n’y voir que du feu, mais pour les personnages principaux, c’est une autre histoire.

Ma sorcière bien-aimée

Après 156 épisodes de Ma sorcière bien-aimée, Dick York n’en peut plus. Non pas d’interpréter Jean-Pierre, le mari de Samantha, mais de son mal de dos. L’acteur a en effet été victime d’un accident sur le tournage du film Ceux de Cordura en 1959, et carbure depuis aux painkillers. Mais après cinq saisons, il n’arrive plus à tenir les trente épisodes tournés par an, et laisse sa place à un autre Dick, Dick Sargent, pour les trois dernières saisons.

Le Prince de Bel-Air

L’un des plus célèbres et polémiques recasts de l’histoire de la télévision américaine moderne. Au début de la saison 4 du Prince de Bel-Air, Tante Vivian n’est plus jouée par Janet Hubert mais Daphne Maxwell Reid. En coulisses, on évoque sa grossesse, pourtant mis en scène dans la série, mais aussi des disputes avec les producteurs et surtout la star du show, Will Smith. Vingt ans plus tard, Janet Hubert ne rate pas une occasion, une photo réunion, pour taper sur l’acteur, évoquant une « vendetta ». Will Smith, lui, expliquera à la radio que « Janet Hubert voulait que la série soit La Tante Viv de Bel Air ».

Spartacus

A la fin de la première saison de Spartacus, le public apprend que sa tête d’affiche Andy Whitfield est diagnostiquée d’un lymphome non-hodgkinien. Pendant qu’il se soigne, la production repousse le tournage de la saison 2 et lance la mini-série préquelle Spartacus : Les Dieux de l’arène. Mais l’état de santé d’Andy Whitfield ne s’améliore pas, et il annonce fin 2010 qu’il doit quitter la série, la mort dans l’âme. Liam McIntyre le remplace dans le rôle-titre pour les saisons 2 et 3. Andy Whitfield décède des suites de sa maladie le 11 septembre 2011, à l’âge de 39 ans.

Shérif, fais-moi peur

Un cas un peu à part. Dans cette série décérébrante des années 80, les cousins Luke et Bo Duke jouent les redresseurs de torts dans leur comté de Hazzard, et font surtout des cascades au volant de leur voiture, la General Lee. Le duo d’acteurs, Tom Wopat et John Schneider, pense qu’ils sont les stars du show, et font pression à la fin de la saison 4 pour une augmentation de salaire. Mais les producteurs sont persuadés que la General Lee est la vraie vedette, et qu’ils peuvent donc se passer de ses conducteurs. La série voit ainsi débarquer deux autres cousins, toujours brun et blond, Vance et Coy. Mais le public ne s’y trompe pas, et Luke et Bo seront de retour dès la saison 6.

Game of Thrones

Avec son casting maousse, la série blockbuster de HBO n’a pas pu échapper à quelques changements de casting en cours de route. Si la chaîne s’est assurée pour que Jon Snow, Cersei ou Tyrion restent dans les parages, d’autres ont surfé sur son succès. Interprète de Daario, l’amant de Daenerys, en saison 3, Ed Skrein devient le nouveau Transporteur au cinéma pour Luc Besson, et quitte la série, remplacé par l’acteur hollandais Michiel Huisman. Même s’ils ne se ressemblent pas du tout.

Si à l’évocation de la Montagne, vous voyez le géant islandais Hafthor Julius Björnsson, c’est normal, il le joue depuis quatre saisons, mais le bras droit de Cersei a eu avant les traits de Conan Stevens et Ian Whyte. Ils ont mis le temps, mais ils ont trouvé le bon, récemment élu officiellement «l'homme le plus fort du monde».