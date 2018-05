VIDEO. «13 Reasons Why»: On a cuisiné Brian Yorkey pour tout savoir sur la saison 2

INDISCRETIONS « 20 Minutes » a rencontré Brian Yorkey, le showrunner de « 13 Reasons Why » afin d’en savoir plus sur la saison 2 de la série phénomène de Netflix, qui sera disponible le 18 mai sur la plateforme. Attention spoilers…

Alisha Boe, alias Jessica, devra en saison 2 de «13 Reasons Why» se reconstruire après un viol. — Beth Dubber/Netflix

Brian Yorkey, le showrunner de la série phénomène de la plateforme de SVOD, nous dit (presque) tout de la saison 2 de 13 Reasons Why qui sera disponible sur Netflix le 18 mai.

Le procès des parents d’Hannah Baker sera au cœur de la nouvelle saison : Hannah revient, mais pas seulement en flash-back ; Tyler va être aux prises avec ses démons ; Jessica va devoir se reconstruire après un viol ; Clay va devoir faire son deuil.

Sept nouveaux personnages vont apparaître dans cette nouvelle saison.

!!! Attention spoilers !!!

13 Reasons Why a été la série la plus commentée sur les réseaux sociaux à sa sortie… et ce n’est pas fini. Véritable phénomène de société, la série, produite par Selena Gomez et portée par Katherine Langford (Hannah Baker) et Dylan Minnette (Clay Jensen), fait son retour sur Netflix le 18 mai. 20 Minutes a cuisiné le showrunner Brian Yorkey lors d’une table-ronde du See What’s Next, un événement organisé en avril à Rome par le géant de la SVOD. L’occasion d’en savoir plus sur la série qui a mis au cœur des discussions les questions du harcèlement, du viol et du suicide, avant que le mouvement #MeToo n’éclate.

Un procès au cœur de la saison 2

Cette saison 2 n’est plus d’une adaptation, le livre de Jay Asher ayant entièrement été traité par la saison 1. « La seconde saison reprend environ six mois après la fin de la saison 2. Tous les personnages que nous connaissons pensent qu’ils ont peut-être réussi à aller de l’avant et à tourner la page, mais le procès opposant les parents d’Hannah et l’école va commencer et ils vont tous être appelés à la barre. Cela va remuer tous les sentiments passés », souligne Brian Yorkey. Ce procès et les témoignages « seront le moteur de la saison 2 ». Chaque personnage va devoir décider « s’il dit la vérité ou s’il ment sur ce qui s’est passé avec Hannah ».

Des Polaroid en lieu et place des cassettes

Le mode de narration change complètement. « Dans la saison 1, nous avons entendu l’histoire du point de vue d’Hannah, mais pas la version des gens concernés par les cassettes », rappelle le showrunner. La saison 2 nous fera revivre certains événements de la saison 1 du point de vue des autres personnages. « Pour chaque histoire que Hannah a racontée, il y a une autre version de l’histoire », annonce Brian Yorkey. Cette saison 2 réserve aux fans de Hannah Baker quelques surprises : « Avec le procès, nous allons aussi découvrir des événements que Hannah n’a pas mentionnés dans ses enregistrements, pour diverses raisons. Il y a des choses qui vont nous surprendre », promet Brian Yorkey. Les cassettes audio, servant de structure à la saison passée, seront remplacées par un autre dispositif vintage, des Polaroid.

Hannah et Clay, toujours au cœur de l’intrigue

Hannah Baker sera présente au travers de nombreux flash-back. « Elle va aussi être une sorte de présence dans la vie intérieure de Clay. Sa présence nous permet d’extérioriser ce qui se passe dans la tête de Clay », confie le créateur. Le deuil sera aussi un élément clé de cette prochaine saison. « Clay va passer la saison entière à accepter d’avoir perdu Hannah, à accepter sa mort. Il veut aussi vraiment que la justice soit faite pour elle », détaille Brian Yorkey. Et d’ajouter : « Clay a été très actif dans la saison 1 pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Hannah, mais il n’a pas fait face à son sentiment de deuil. »

La reconstruction de Jessica

Pendant la saison 1, Jessica subissait un viol et confiait à son père : « Papa, il m’est arrivé quelque chose ». « L’histoire de Jessica commence en quelque sorte, c’est un point de départ », estime le showrunner. Elle est aux prises avec quelque chose de très difficile et commence tout juste le processus de reconstruction en tant que victime d’un viol. »

Une histoire à laquelle le scénariste a été particulièrement attentif : « Le plus grand défi a été de s’assurer que les détails soient réalistes et vraisemblables. Il y a tellement de jeunes femmes et jeunes hommes qui traversent cela et doivent s’en remettre. C’était important de leur rendre justice et de ne passer trop vite sur certains détails. Nous nous sommes demandé sans cesse si nous ne dramatisions pas trop ou si c’était réaliste ».

Tyler, un parcours qui résonne avec l’actualité

Autant lever le suspense, Alex (Miles Heizer) est de retour (sans sa chevelure peroxydée), son personnage n’a pas succombé à sa tentative de suicide. « Il n’y a pas de suicide dans la saison 2 et nous ne revenons pas sur celui d’Hannah non plus. Mais la série va continuer à s’emparer de sujets durs pour raconter la vie des adolescents. La saison 2 va susciter de nombreuses discussions », prédit Brian Yorkey.

En plein débat sur le port d’armes aux Etats-Unis après la fusillade de Parkland, Tyler, que nous avons laissé à la fin de la saison 1 en train de planquer toute une armurerie, intéresse particulièrement. « A la fin de la saison 1, Tyler est très isolé et il a été beaucoup persécuté. Il pense à faire un choix tragique, pour extérioriser ses sentiments. Nous allons explorer ça en saison 2. C’est un parcours émotionnel pour lui et ce ne sera pas toujours facile à regarder, mais j’espère que la façon dont c’est traité apportera une contribution positive à la discussion sur ce sujet », annonce le showrunner.

Sept nouveaux personnages

Tous les héros de la saison 1 reviennent en saison 2 et il y aura aussi quelques nouveaux personnages. Du côté des adolescents, « vous allez rencontrer Chloé, la nouvelle capitaine des pom-pom girls, Nina, une athlète portant un lourd secret, et Cyrus, un gamin punk cool, tout droit sorti des années 1980 », énumère le scénariste. Ils seront respectivement interprétés par Anne Winters, Bryce Cass, et Samantha Logan. Chelsea Alden jouera quant à elle Mackenzie, la sœur de Cyrus.

Du côté des adultes, « il y a aussi quelques personnages nouveaux autour du procès ». Kelli O’Hara et Allison Miller camperont des avocates. Brian Lawson jouera l’entraîneur de baseball de l’équipe de la Liberty High school. Autant de nouvelles têtes qui pourraient nourrir une troisième saison ? « Nous ferons comme avec la saison 1. Il faut voir si nous sentons qu’on a encore quelque chose à raconter », esquive le showrunner.