Les «Peaky Blinders» pourraient avoir trois saisons de plus

Cillian Murphy dans «Peaky Blinders» — MCPIX/REX Shutterstock/SIPA

La BBC ne compte pas abandonner les Shelby tout de suite. Selon Deadline samedi, Steven Knight, le créateur de la série à succès Peaky Blinders, a affirmé que la saison 5 ne serait pas la dernière.

Deux saisons supplémentaires (6 et 7) seraient en discussion avec la chaîne, mais rien n’est encore officiel. Selon lui, Cillian Murphy -a.k.a Thomas Shelby- et les principaux membres du casting seraient tous partants pour continuer l’aventure mafieuse.

Bientôt un ballet ?

« Nous avons parlé à Cillian Murphy et il est à fond, comme tous les autres acteurs. Murphy m’a dit l’année dernière qu’il était partant pour plus, "tant que l’écriture reste de cette qualité, je suis dans le coin" ». On les retrouvera dans la saison 5 qui est attendue pour 2019.

En parallèle, Knight a confié avoir été approché par la compagnie de danse Rambert, la plus ancienne de Grande-Bretagne, pour adapter la série en ballet.