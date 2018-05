Series Mania à Lille s’impose comme le grand festival des séries en France

Chris Brancato et le jury de la 9e édition de Series Mania à Lille, lors de la cérémonie d'ouverture du festival le 27 avril 2018. — A. Demoulin/20 Minutes

Le festival Séries Mania a fermé ses portes ce samedi à Lille dans les Hauts-de-France.

Le jury présidé par Chris Brancato, le créateur de Narcos, a récompensé la série israélienne On The Spectrum.

L’événement a attiré quelque 50.000 spectateurs.

Le Forum Séries Mania, dédié aux professionnels, a accueilli les plus grands décideurs de l’audiovisuel dont Reed Hastings, le patron de Netflix.

Clap de fin de la 9e édition de Séries Mania, festival déplacé à Lille après s’être tenu huit ans à Paris. Grand gagnant de l’appel d’offres lancé par le gouvernement en 2015, Séries Mania Lille Hauts-de-France s’est ouvert le vendredi 27 avril, trois semaines après sa concurrente CanneSéries, avec une triple ambition : être une fête grand public, montrer la richesse de la production sérielle et devenir un rendez-vous incontournable des professionnels. Lors de la soirée de clôture ce samedi, le comédien Jonathan Lambert s’est amusé à épingler la rivalité entre « Cannes et ses paillettes » et « Lille et ses baraques à frites ». Après un Canneseries en demi-teinte à l’image de son tapis rose, Séries Mania et son tapis rouge, inauguré par Isabelle Adjani, semble s’imposer comme le grand festival international des séries en France. Bilan et palmarès.

Lille est aussi une fête

Défendu par la maire de Lille Martine Aubry et le président de la région Xavier Bertrand, bénéficiant d’un généreux budget de 5 millions d’euros (dont 1 million du CNC), Séries Mania a vu les choses en grand. Trône de fer à la gare, bannières le long des avenues, logos géants sur les monuments, servantes écarlates dans les rues, commerces faisant un clin d’œil à Mad Men ou Breaking Bad jusqu’aux sets de table de certains restaurants, toute la ville de Lille a vibré 100 % séries du 27 avril au 5 mai.

Le public au rendez-vous

Après un démarrage timide, les Lillois se sont attachés à ce festival qui leur a fait découvrir gratuitement plus de 80 séries du monde entier sur grand écran et rencontrer presque autant d’invités, dans une douzaine de lieux, avec un village du festival à l’espace culturel du Tripostal, des expositions, une Web radio, un escape game, des concerts et plein d’autres animations. « 50. 000 visiteurs sur l’ensemble du festival, et 3.000 personnes par jour au Tripostal », s’est félicitée Laurence Herszberg, la directrice générale de Séries Mania, avant la remise des prix.

Une compétition exigeante

En déménageant, Frédéric Lavigne, le directeur artistique de l’événement et ses équipes, n’ont rien sacrifié à l’ambition et l’exigence de la programmation qui a fait le succès des éditions passées. « La qualité des séries en compétition était très bonne. J’ai été surpris par la valeur de certaines productions qui proposent l’équivalent d’une production américaine avec clairement moins d’argent. L’écriture de certaines de ses séries est juste superbe ! Nous avons pris des décisions difficiles pour le palmarès », estime Chris Brancato, le créateur de Narcos et président du jury.

Le palmarès complet

Le jury, présidé par Chris Brancato et composé de Maria Feldman, Maria Schrader, Clovis Cornillac et Pierre Lemaitre, a remis son Grand Prix à la formidable dramédie israélienne On the Spectrum, sur le quotidien de trois jeunes autistes, un des coups de cœur de 20 Minutes. Espérons que cette récompense l’aide à trouver un diffuseur en France. Anna Mikhalkova a reçu le prix de meilleure actrice, magistrale avec son jeu tout en retenue dans la décevante série russe, An Ordinary Woman, sur une mère de famille devenue proxénète. Le prix du meilleur acteur revient à Tommasso Ragno pour son rôle de prêtre dépravé dans l’hallucinante série italienne Il Miracolo. Le Prix spécial du jury revient à cette même fiction coproduite par Arte, créée par l’écrivain italien Nicolo Ammaniti où une Madone en plastique qui pleure du sang est retrouvée chez un caïd de la mafia.

Le jury de la presse internationale a attribué prix de la meilleure série française à la brillante série d’anticipation Ad Vitam de Thomas Cailley, celui du meilleur acteur dans une série française à Roschdy Zem pour son rôle dans Aux animaux la guerre, ex aequo avec Bryan Marciano, pour la série Vingt-cinq, que ce dernier a également écrite et réalisée et le prix de la meilleure actrice dans une série française à Anne Charrier pour Maman a tort, adaptée d’un roman de Michel Bussi.

Le prix de la meilleure série de format court a été décerné à la série franco-américaine First Love, de Adi Tishrai. Le prix du public revient à The Marvelous Mrs Maisel. Un jury de blogueurs a salué la série britannique Kiri de Jack Thorne, dans le panorama international. Le Prix des étudiants est allé à la comédie australienne Kiki and Kitty de Nakkiah Lui.

Une programmation équilibrée

Les équipes de Séries Mania ont su trouver le bon équilibre entre les intervenants comme Carlton Cuse, créateur de Bates Motel et scénariste de Lost ou le réalisateur Jeremy Podeswa, à qui l’on doit six épisodes de Game of Thrones, contentant les sériephiles pointus, et les rencontres avec les équipes des Petits meurtres d’Agatha Christie et de Capitaine Marleau ou encore Patrick Duffy, un des invités d’honneur, satisfaisant le grand public. « La télévision évolue continuellement et c’est excitant », a confié le héros de L’homme de l’Atlantide, Dallas et Notre belle famille à 20 Minutes lors d'une table ronde. « Dallas a changé la télévision, pas seulement ce que le public attend, mais aussi ce qu’il est prêt à accepter », a souligné celui qui a commencé sa carrière il y a quarante ans.

Un vrai rendez-vous pour les professionnels

L’imposant Forum Séries Mania attendait 1.200 professionnels et en a attiré presque deux fois plus que prévu, dont le patron de Netflix, Reed Hastings ou encore le créateur de la série phénomène La Casa de Papel, Álex Pina. Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions, a choisi ce lieu avec la RAI (Italie) et la ZDF (Allemagne) pour annoncer la fondation d’Alliance, un regroupement audiovisuel européen ayant pour objectif de pouvoir financer et proposer aux téléspectateurs des projets de fictions de plus grande envergure. « J’ai été impressionné, non seulement par les séries présentées, mais aussi par ce festival si bien organisé, si raffiné, conçu à la fois pour le public et les professionnels, ce qui est très difficile à mettre en commun. Laurence Herszberg a fait un travail incroyable », a salué Chris Brancato. Pari réussi pour Séries Mania !