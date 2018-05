«Westworld»: HBO a commandé une saison 3 de la série

Evan Rachel Wood et Jimmi Simpson dans «Westworld». — HBO

Les fans de Westworld ont doublement de quoi se réjouir. A peine leurs personnages préférés retrouvés pour une saison 2, HBO, qui produit la série, a annoncé qu’on retrouverait le parc d'attractions peuplé d’androïdes pour une troisième saison.

Produite notamment par J.J. Abrams, le premier épisode de la deuxième saison a fait son retour devant 3 millions de téléspectateurs sur HBO il y a dix jours, un score en légère baisse par rapport au début de la première saison. Mais c’est sans compter les vues en décalé qui devraient compléter considérablement ces audiences.

Et la date ?

Reste à savoir quand cette saison 3 sera proposée sur HBO. Il s’est écoulé un an et demi entre la première et la deuxième saison de Westworld​ parce que ses créateurs, Lisa Joy et Jonathan Nolan voulaient écrire l’intégralité de la saison avant de lancer le tournage afin d’éviter les interruptions de tournage en cours de route.