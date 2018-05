«13 reasons why»: Préparez-vous, on a la date de diffusion de la saison 2

Hannah, le personnage principal de la série «13 reasons why». — Beth Dubber/Netflix

Après avoir cherché à comprendre pourquoi Hannah s’était suicidé, place au procès. Le vendredi 18 mai, 13 Reasons Why fera son retour sur Netflix. Et la deuxième saison reprendra après la mort de l’adolescente, mais continuera à faire des allers et retours dans le temps.

The tapes were just the beginning. May 18. pic.twitter.com/MZczjM1fP3 — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) April 30, 2018

Cette fois, plus de cassettes pour replonger dans le passé. Des Polaroid permettront aux personnages de revivre des événements. Clay (Dylan Minnette) sera à nouveau au cœur de l’intrigue, et Hannah Baker (Katherine Langford) fera également partie des personnages lors des retours dans le passé.

Une saison attendue

Face au succès de sa série 13 Reasons Why, adaptation du roman de Jay Asher, Netflix avait décidé de la renouveler. La première saison avait permis d’aborder les sujets du harcèlement scolaire, du viol et du suicide des adolescents et avait eu un grand impact.