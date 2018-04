Series Mania : Isabelle Adjani, invitée surprise du tapis rouge

Isabelle Adjani est accueillie par Laurence Herszberg à la cérémonie d'ouverture de Series Mania — A. Demoulin/20 Minutes

Trône de fer à la gare, bannières le long des avenues, logos géants sur les monuments, servantes écarlates dans les rues, commerces faisant un clin d’œil à Mad Men ou Breaking Bad. La ville de Lille vibre 100 % séries. Le coup d’envoi de la 9e édition de Series Mania a été donné ce vendredi au Nouveau Siècle, en plein centre de Lille, qui succède à Paris pour accueillir le plus grand événement dédié aux sériephiles en France, avec la projection du premier épisode la nouvelle série HBO Succession, présentée en première mondiale et hors compétition, en présence de la ministre de la Culture Françoise Nyssen et d’un parterre de stars.

Même les barbiers de Lille sont en mode Séries !#SERIESMANIA pic.twitter.com/uXU6KYqBN4 — Charlotte Blum (@Charlotte_Blum) April 27, 2018

La ministre, qui avait inauguré un peu plus tôt le village du festival au Tri Postal, a assisté à la cérémonie, entourée de Rodolphe Belmer, président du Festival International Séries Mania Lille-Hauts de France, de Martine Aubry, maire de Lille, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, Frédérique Bredin, présidente du CNC (Centre national du cinéma), et son directeur général Christophe Tardieu et de Delphine Ernotte, Pdg du groupe France Télévisions.

L’apparition surprise d’Isabelle Adjani

Laurence Herszberg, la directrice du festival, a accueilli une pléiade de stars sur le tapis rouge dont notamment Blandine Bellavoir, Élodie Frenck, Cyril Gueï et Samuel Labarthe, les vedettes des Petits meutres d’Agatha Christie, Dominique Besnehard, le créateur de Dix pour cent, David Mora, alias Fabien dans Scènes de ménage, Maëva Coucke, miss Nord-Pas-de-Calais devenue miss France 2018, Grégory Fitoussi, vu récemment dans Speakerine ou encore l’animatrice Sandrine Quétier. Isabelle Adjani a également fait une incroyable apparition surprise, avant de céder la place sur le tapis rouge au jury au grand complet.

#SeriesMania Arrivée de l’équipe du film @PetitsMeurtres sur le tapis rouge du @FestSeriesMania 🎬 Une série tournée en #hautsdefrance, une terre de cinéma ! pic.twitter.com/oyzL6eqiw7 — Hauts-de-France (@hautsdefrance) April 27, 2018

Hier soir, sur le tapis rouge de #SériesMania. Avec Isabelle Adjani et Brian Cox.



Chaque jour, on vous fait profiter d'un moment du festival. pic.twitter.com/XjcSlcsu7H — OCS_Story 📽📺🍿 (@OCS_Story) April 28, 2018

Le bal des séries est ouvert par le créateur de « Narcos »

Au sein de la salle de 2000 places du Nouveau siècle comble, le bal des séries a été ouvert par un splendide numéro de danse contemporaine chorégraphié au son d’extraits de génériques de séries.

La maîtresse de cérémonie Alessandra Sublet et Laurence Herszberg, directrice générale de Séries Mania, ont donné le coup d’envoi de du festival dont « l’ambition est de devenir incontournable sur la scène internationale ». Laurence Herszberg a salué le travail de ses équipes qui ont rassemblé 77 séries, 200 invités issus de 19 pays en seulement six mois de préparation.

Ensemble, elles ont accueilli et présenté le jury du festival présidé par Chris Brancato, co-créateur de Narcos, et composé par la créatrice et productrice israélienne Maria Feldman (False Flag), du comédien français Clovis Cornillac (Chefs), de la comédienne allemande Maria Schrader (Deutschland 83) et du romancier Pierre Lemaitre (Prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut).

« Nous ne vivons pas seulement à l’ère de la Peak TV, mais plus important encore nous vivons dans l’ère internationale des séries. Je suis américain et à Los Angeles, je regarde la française Les Revenants, la série israélienne Fauda, la britannique The Crown, ou l’allemande Dark. Il y a un mot pour cela "glocal", contraction de global et local. (…) Les séries sont comme les peintures rupestres de la préhistoire, elles nous rassemblent autour du feu », a souligné le président du jury, plaisantant sur le fait que « culture américaine » est un oxymore et soulignant que seuls les Français peuvent ouvrir un festival de séries avec un ballet.

»Succession », nouveau show phare de HBO

Son jury décernera le Grand Prix, le Prix spécial du Jury, le prix d’interprétation féminine et le Prix d’interprétation masculine avant la projection de la première internationale de Babylon Berlin le 5 mai prochain parmi dix séries venues du monde entier, après 9 jours de projections, de rencontres, de dédicaces, de Master Class, et d’animation en tous genres.

Avant la projection du premier des dix épisodes de Succession, qui s’annonce comme l’un des nouveaux fleurons de HBO qui fera l’événement cet été en France sur OCS, son créateur Jesse Armstrong accompagné de ses comédiens Brian Cox et Hiam Abbass ont été présentés au public par Charlotte Blum, journaliste de la chaîne OCS. « L’histoire de la famille la plus dysfonctionnelle des Etats-Unis à la tête d’un empire médiatique », a résumé cette dernière. Une affaire de pouvoir et de succession pour inaugurer cette première édition lilloise de Series Mania qui a visiblement déjà hérité du pouvoir d’attraction et de la qualité de la programmation des précédentes éditions parisiennes.