«Grey's Anatomy» est renouvelée pour une saison 15 et devient l'une des séries les plus longues de la télé

«Grey's Anatomy», déjà 12 ans de NFS, chimie, iono — ABC

Ce n’est pas une surprise, mais l’annonce mérite que l’on s’y attarde. Grey's Anatomy a été renouvelée pour une saison 15, ce qui est en fait la série la plus longue du network américain ABC et l’égale d’Urgences, l'« autre » série médicale aux 15 saisons et 331 épisodes. Sauf chute vertigineuse des audiences, la série devrait rester à l’antenne encore quelques années, surtout qu' Ellen Pompeo vient de renouveller son contrat pour deux nouvelles saisons - et accessoirement 40 millions de dollars.

Une série toujours d’actualité

Malgré les départs, et morts, successifs au sein de casting, Grey’s Anatomy a toujours réussi à se réinventer, à l’instar de sa saison actuelle qui se fait plus inclusive que jamais avec des intrigues autour d’une victime de mari violent, d’une interne portant le hijab, ou de docteur et patient trans. La société évolue, Grey’s Anatomy aussi. Et compte bien continuer à le faire.

