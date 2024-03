Circulez, il n’y a rien à voir. Voilà, en l’essence, le message envoyé par Kensington Palace jeudi en réponse aux spéculations sur l’absence prolongée de Kate Middleton. La princesse de Galles « se porte bien », a répondu un porte-parole du palais au site américain Page Six. « Kensington Palace a clairement indiqué en janvier les délais de rétablissement de la princesse et nous ne fournirons que des mises à jour significatives », a ajouté ce représentant, fermant la porte aux théories qui sont apparues ces derniers jours dans la presse et sur les réseaux sociaux sur l’absence publique de l’épouse du prince William.

Kate Middleton n’a plus été en vue en public depuis le 25 décembre. Le 17 janvier, Kensington Palace a annoncé que la princesse avait été opérée la veille au niveau de l’abdomen, une opération qui était planifiée. Douze jours plus tard, la princesse est rentrée chez elle pour continuer sa convalescence, qui doit durer au moins jusqu’à Pâques.

Une annulation de William pour « raison personnelle »

Son époux, le prince William, a bouleversé son agenda pour rester à ses côtés et à ceux de leurs trois enfants, Georges, Charlotte et Louis, avant de reprendre ses déplacements officiels en février.

C’est une annulation du prince de Galles à la dernière minute à un événement royal mercredi qui a mis le feu aux poudres. William, qui devait faire une lecture à une messe en mémoire de son parrain, a annoncé trente minutes avant qu’il ne s’y rendrait pas. La cause invoquée par le palais ? « Raison personnelle ». Là encore, circulez, il n’y a rien à voir.

De Willy Wonka à Pete Davidson

Il n’en fallait pas plus pour que des internautes se lancent dans des spéculations sur les raisons de l’absence prolongée de Kate. Son état de santé s’est-il aggravé ? La princesse est-elle en pleine dépression ? Le couple est-il en plein divorce ? Le public est à la recherche de réponses.

Sur TikTok, X (ex-Twitter) ou sur le forum Reddit, chacun y va de sa théorie, versant le plus souvent dans le loufoque, certains imaginant par exemple qu’elle a été vue à la désastreuse expérience immersive Willy Wonka à Glasgow :

BREAKING: Kate Middleton has been spotted at the Willy Wonka experience in Glasgow pic.twitter.com/R4Nf8HMCrP — Joe ✨ (@balf4our) February 28, 2024

Et si l’état de santé de Kate était lié à celui du roi Charles ? « Je me délecte de toutes les théories du complot sur Kate Middleton. Je ne m’intéresse pas aux membres de la famille royale, mais l’histoire de sa convalescence après avoir donné un rein à Charles en échange d’une place de reine un jour me tue », écrit une jeune femme sur X. Autre rumeur dingue : et si la princesse n’était autre que Bansky ? « Pas un seul Banksy depuis la disparition de Kate Middleton. Coïncidence ? », se demande un internaute.

L’une des théories les plus farfelues sur X serait que Kate se remet en réalité d’une opération Brazilian Butt Lift (BBL). « Je pense que nous avons droit à quelques jours fériés lorsque le BBL de Kate Middleton sera enfin révélé », se moque un internaute. Des détectives en herbe en ont même appelé aux Swifties (les fans de Taylor Swift) pour mener l’enquête : « Les swifties qui passent leur temps à chercher des indices cachés qui n’existent pas avec la même ferveur que Jake Gyllenhaal pourchassant le tueur du Zodiaque, peuvent-ils faire quelque chose d’utile pour une fois et trouver où se trouve Kate Middleton ? »

Encore plus drôle, d’autres l’imaginent main dans la main avec l’humoriste américain Pete Davidson. Ce dernier est réputé pour être sorti avec de nombreuses célébrités comme Kim Kardashian ou Ariana Grande :

Kate Middleton, no! pic.twitter.com/c3lChADXpo — Mike Beauvais (@MikeBeauvais) February 28, 2024

Certains préfèrent penser à son retour, qu’ils imaginent triomphant :

Kate Middleton when she comes back pic.twitter.com/bRQPI83yRK — kramerica industries (@hepimp) February 29, 2024

Une curiosité accrue du public

Même la presse britannique, qui évitait jusqu’à présent de spéculer ou de commenter l’absence prolongée de la princesse, commence à s’interroger. La BBC parle d’un « dilemme royal » alors que « la curiosité du public au sujet de la santé de Kate croît ». Une éditorialiste du Daily Mail tire à boulets rouges sur le prince William, ne lui pardonnant pas de ne pas avoir expliqué cette mystérieuse annulation de dernière minute.

Le prince de Galles est réapparu en public jeudi matin, pour un déplacement dans une synagogue londonienne. Il a brièvement évoqué son épouse, confiant que « Catherine et moi sommes extrêmement préoccupés par la montée de l’antisémitisme ». Une des rares mentions de son épouse en public depuis l’annonce de l’opération de celle-ci.