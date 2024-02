Enquête ouverte contre le père de Taylor Swift pour agression

Le Eras Tour, la mythique tournée de Taylor Swift, a été émaillé en Australie d’une plainte pour agression contre son père, Scott Swift. C’est un photographe australien qui accuse le père de la chanteuse de l’avoir frappé à Sydney près d’un terminal portuaire. Il aurait voulu prendre des photos de l’artiste à sa descente d’un yacht quand le service de sécurité a déployé un parapluie devant son appareil, puis Scott Swift, 71 ans, serait apparu.

« Cela ne m’était jamais arrivé en vingt-trois ans »

« Il m’a chargé et m’a frappé au visage, a raconté le photographe à ABC News. Je ne savais pas qui il était, mais j’ai regardé les photos et je l’ai vu tenir les mains de Taylor, et c’était son père. C’était un choc, cela ne m’était jamais arrivé en vingt-trois ans. » Les faits se seraient produits alors que la chanteuse était déjà partie.

« La police a été informée qu’un homme de 71 ans était accusé d’avoir agressé un homme de 51 ans », a déclaré une porte-parole des forces de l’ordre, qui a ajouté que le père de Taylor Swift avait quitté le pays mais que l’enquête se poursuivait.

« Deux individus s’approchaient de manière agressive de Taylor »

Un porte-parole de la chanteuse a réagi à l’accusation en précisant que deux hommes s’étaient montrés agressifs sur le front de mer : « Deux individus s’approchaient de manière agressive de Taylor, agrippaient son personnel de sécurité et menaçaient de jeter une employée à l’eau. » Il n’a en revanche pas commenté les accusations portées à l’encontre de Scott Swift.

Il n’est pas rare de voir le père de Taylor Swift en tournée avec sa fille, une habitude qui date des débuts de la carrière de la chanteuse, où ses parents étaient très présents. La chanteuse disait même « nous sommes un business familial », à propos de sa relation avec sa mère et son père. Cet ancien courtier en bourse est devenu très célèbre grâce à sa fille adorée du public : les fans l’appellent « Papa Swift ».

Il est récemment apparu à plusieurs matchs des Kansas Chiefs, récents vainqueurs du Super Bowl, dont il serait un fan depuis peu. Grand amateur de football américain, il aurait été convaincu par un des joueurs des Chiefs, Trevor Kielce, le petit ami de sa fille. Preuve de sa popularité, les Swifties, les fans de la chanteuse, étaient déjà à pied d’œuvre pour réclamer « Libérez Scott Swift » sur X.