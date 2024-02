Mylène Farmer sort un nouveau single avec un célèbre DJ français

Les fans seront-ils désenchantés ou enchantés ? Mylène Farmer a publié ce vendredi à minuit un remix de son tube « Désenchantée », en collaboration avec Feder. Le DJ français a planché sur deux versions de son remix : un « radio edit » d’une durée de 4’21 et une version « extended » de 6’54.

L’agence #NP, chargée de la communication de la chanteuse, avait annoncé mercredi la sortie du remix en publiant un extrait sur X, comme l’avaient repéré nos confrères de Pure Chart. L'agence a publié un second extrait ce vendredi :

.#MylèneFarmer feat. @Feder_Music

"Désenchantée"https://t.co/ybYIZllx0I

Disponible maintenant pic.twitter.com/GU71x3tFCr — Hashtag NP (@HashtagNP) February 22, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Mylène Farmer a lancé l’année dernière une tournée dans les plus grands stades de France. Celle-ci se terminera par trois dates au Stade de France les 27 et 28 septembre et le 1er octobre. Deux de ces dates parisiennes, initialement prévues fin juin 2023, avaient été reportées par les autorités après les violences urbaines consécutives à la mort de Nahel. La tournée, intitulée « Nevermore », a rapidement affiché complet.