L’entrée de Stéphane Plaza au musée Grévin passe mal

Stéphane Plaza, certains ne peuvent plus le voir en peinture… ni en sculpture. Le présentateur star des émissions immobilières est dans la tourmente depuis plusieurs accusations de violences conjugales. S’il n’est pas près de revenir aux Grosses Têtes, son entrée au musée Grévin ne fait pas l’unanimité.

L’animateur de M6 a publié une photo sur Instagram où on le voit face à son double en cours de préparation, tout de terre glaise moulée. Il a ajouté un long message dédié à sa mère décédée.

« Maman ! Depuis les cieux, je sais que tu m’observes, que tu me protèges du mieux que possible. Tu me parfumes de ton amour. J’apprends à vivre sans toi et je fais mon possible pour que tu continues à être fière de moi…. Maman, je rentre au Musée Grévin ! Nous y allions souvent, quand j’étais petit… », a-t-il écrit.

Deux poids, deux mesures ?

Stéphane Plaza a par ailleurs salué « six mois de travail, 15 personnes pour fabriquer un seul personnage » et de conseiller aux internautes de suivre leurs « rêves, ils connaissent le chemin… »

Des mots qui n’ont visiblement pas du tout ému les internautes, dont on peut voir un aperçu du fond de leur pensée… sur Twitter, notamment sous le tweet du chroniqueur Nicolas Malaboeuf qui relayait l’information. En effet, l’homme de télévision a désactivé la section commentaires sur Instagram.

Sans surprise, l’initiative du musée Grévin n’a pas reçu un très bon accueil. « Il va falloir boycotter le musée Grévin qui se met à faire des statues d’agresseurs », dénonce un twittos. « Le mec, il s’est fait accuser de violences par plusieurs femmes et le musée Grévin s’est dit “c’est mon champion ça, il mérite une statue !” », poste un autre.

« Le même musée qui a retiré la statue de Gérard Depardieu ? », questionne encore un autre. Et l’un d’eux, de conclure : « C’est pas possible, ça doit être une info du Gorafi ».