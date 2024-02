Sony rachète la moitié du catalogue de Michael Jackson

C’est une vente historique. Sony a fait l’acquisition de la moitié du catalogue de Michael Jackson, évalué à au moins 1,2 milliard de dollars (jusqu’à 1,5 milliard selon certaines sources de Billboard), ce qui pourrait représenter la plus grande transaction pour l’ensemble de l’œuvre d’un musicien solo.

On estime donc que Sony déboursera au moins 600 millions de dollars pour sa participation. En février dernier, Variety avait rapporté que le patrimoine musical du roi de la pop était en négociation, entre 800 et 900 millions de dollars, pour la moitié des droits d’auteur et d’enregistrements de l’interprète de Billie Jean. À l’époque, Billboard avait estimé que le patrimoine musical rapportait environ 75 millions de dollars par an.

Le catalogue musical de Michael Jackson est en effet l’un des plus lucratifs de l’histoire. Son album Thriller de 1982 est à lui seul l’un des deux plus gros vendeurs de tous les temps, le premier à être certifié 30 fois disque de platine, même si le streaming brouille aujourd’hui les pistes. Et on peut imaginer que la sortie en 2025 du biopic Michael consacré à la star entretiendra la flamme.

Actifs très actifs

Les actifs concernés par cette acquisition comprennent la propriété des enregistrements originaux, la part de Michael Jackson dans l’édition de ses chansons, les redevances de certains spectacles théâtraux autour de sa musique, ainsi que le catalogue d’édition Mijac du chanteur. Celui-ci inclut par exemple plusieurs titres de Sly & the Family Stone ainsi que des succès écrits ou interprétés par Jerry Lee Lewis, Jackie Wilson, Curtis Mayfield ou Ray Charles.

En 2016, Sony Corp. avait déjà conclu un accord de 750 millions de dollars avec la succession Jackson pour acquérir sa participation de 50 % dans leur coentreprise, Sony/ATV Music Publishing, créée en 1995. En 2018, on découvrait dans un rapport sur les bénéfices de Sony que, dans le cadre de son acquisition d’EMI Music Publishing pour 2,3 milliards de dollars, la participation de 25,1 % de la succession Jackson dans cette société représentait 287,5 millions de dollars.

On peut dire que malgré les accusations de pédocriminalité et les polémiques, le patrimoine musical de Michael Jackson se porte toujours très bien.