Dans le Var, George Clooney régale Instagram

Devinez qui a pointé sa truffe chez Bruno, le restaurant étoilé spécialisé dans le « diamant noir » ? George Clooney, who else ? La star hollywoodienne a beau avoir une belle bastide et 172 hectares pour cultiver son potager, elle aime parfois à se perdre dans les estanquets du Var, son département d’adoption.

Bon, l’auberge en question a une étoile au Michelin et George, qui n’a toujours pas la sienne au Walk of Fame, en est reparti plein les yeux, à en croire cette photo qui a cassé Instagram dimanche 11 janvier :

View this post on Instagram A post shared by Benjamin Bruno (@restaurant_chezbruno)

Alors que les internautes se demandent encore qui du chef ou du barista est le plus photogénique, le comité du tourisme du Var continue sans doute de se frotter les mains. Le mois dernier, c’est dans une vidéo adressée au maire de Brignoles que l’acteur et réalisateur déclarait son amour au département : « Je voudrais vous souhaiter une bonne année. Nous adorons passer du temps dans le Var », avait-il ainsi affirmé lors de la cérémonie des vœux du maire. Car oui, quand on invite George aux vœux du maire, c’est lui qui fait le discours. S’il passe demain dans votre restaurant, vous serez prévenu…