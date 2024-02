L’état de santé de Kate Middleton inquiète les Britanniques

Si le roi Charles III a dévoilé souffrir d’un cancer et que le palais de Buckingham joue la transparence sur son état, il n’en est rien pour Kate Middleton. Contrairement à son beau-père, son admission à la London Clinic n’a pas été immortalisée par les photographes, pas plus que sa sortie. Quant à savoir de quel mal souffre la princesse de Galles, le palais de Kensington s’est contenté d’évoquer une « chirurgie abdominale programmée ».

La durée de son hospitalisation – 13 jours – et de sa convalescence – trois mois – laisse supposer que l’intervention a été sérieuse. Et des suppositions, c’est bien tout ce qu’il reste aux Britanniques. Même les réseaux sociaux du couple royal sont silencieux, leur dernier post remontant au 29 janvier pour annoncer que Kate Middleton était rentrée « chez elle » et qu’elle faisait « de bons progrès ».

Si l’on peut comprendre le souhait de vouloir vivre sa convalescence loin des regards, dans le cas d’une personnalité aussi exposée et qui fait partie de la vie d’un pays, étant aussi financée par les impôts des Britanniques, le revers de la médaille est la rumeur.

Reprise des activités

Ainsi, une télévision espagnole a affirmé que l’épouse du prince William était « proche de la mort durant son hospitalisation ». Des propos démentis par une « source » du palais au Times. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, bien évidemment, certains lançant les plus folles théories, jusqu’à une vengeance divine pour avoir été méchante avec Meghan Markle. La duchesse de Sussex que d’autres rendent responsable des soucis de santé de la famille royale…

Néanmoins, le public devrait peut-être en savoir plus sur l’état de Kate Middleton. Le prince William reprend ses devoirs royaux aujourd’hui, en participant à un gala de charité pour la London’s Air Ambulance ce soir. Aura-t-il un mot à partager sur son épouse, à l’instar de Camilla répondant au public qui s’inquiétait pour le roi lors de ses déplacements en solo pendant son hospitalisation ?

A moins que la princesse de Galles attende d’être totalement remise de son opération pour dévoiler elle-même ce dont elle a souffert et, ainsi, mettre la lumière sur une condition en manque de moyens et aider à faire avancer la recherche. C’est après tout l’un des devoirs de la famille royale que de soutenir les bonnes causes, comme Kate Middleton l’a montré depuis qu’elle a épousé le prince William.