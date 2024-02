Atteint d’un cancer, Charles III va avoir la visite de son fils Harry

En froid avec la famille royale, Harry a tout de même décidé d’exprimer son soutien à son père. Exilé aux Etats-Unis, le prince va rendre visite au roi Charles III dans les prochains jours au Royaume-Uni après le diagnostic de son cancer, a indiqué une source proche du duc de Sussex.

Le monarque britannique de 75 ans est atteint d’un cancer découvert pendant son opération de la prostate il y a une dizaine de jours et a commencé un traitement, a annoncé lundi le palais de Buckingham.

Une visite malgré de très fortes tensions

Le fils cadet de Charles, qui vit en Californie avec sa femme Meghan et leurs deux enfants, va donc revenir sur le sol britannique malgré les tensions notoires avec son père et son frère aîné William, a indiqué cette source. Pour des raisons de sécurité, les détails sur son voyage au Royaume-Uni n’ont pas été dévoilés.

Harry, 39 ans et son épouse Meghan, 42 ans, ont renoncé à leurs obligations royales début 2020 en raison de conflits et de tensions, notamment d’accusations de racisme, et de la pression des médias. Le couple a continué par la suite à critiquer l’institution britannique, à travers une autobiographie sans concession du prince, une série documentaire sur Netflix et une interview avec l’influente Oprah Winfrey.

Depuis l’enterrement de sa grand-mère la reine Elizabeth II en septembre 2022, le prince Harry n’a fait qu’un voyage éclair pour le couronnement de son père le 6 mai 2023 – sans Meghan – et un autre quelques semaines plus tard pour témoigner lors d’un procès l’opposant à un tabloïd.