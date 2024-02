Voilà ce qui s’appelle un beau lapin. Comme chaque dimanche soir, Laurent Delahousse attendait trois prestigieux invités. Mais voilà, à l’heure dite, le journaliste est dans l’embarras en plein direct. Si le créateur Jacquemus et Santa, du groupe Hyphen Hyphen, ont répondu présent, un invité manque à l’appel. Et malgré les espoirs du journaliste, qui a cru jusqu’au bout voir apparaître l’imposante silhouette de Teddy Riner, l’invité a laissé siège vide.

« On attend toujours Teddy Riner, qui doit venir, qui est sur une moto, qui est dans Paris, qui est peut-être bloqué », a-t-il lancé. Après la diffusion du portrait du sportif, Laurent Delahousse a dû se résigner : « Alors, Teddy Riner, on le retrouvera peut-être sur les réseaux sociaux parce qu’il est toujours en route, soit la semaine prochaine, on verra. »

Partie remise

Et effectivement, c’est Instagram que Teddy Riner a fini sa course. Celui qui vient de remporter son huitième Paris Grand Slam, ce dimanche à Bercy, et confirme son statut de judoka le plus titré de l’histoire, a tenu à s’excuser publiquement. « Salut Laurent, tu m’excuses je n’ai pas pu être là à cause du contrôle antidopage. Mais la semaine prochaine je suis là, sans faute », déclare-t-il dans une Story.

Le journaliste de France 2 a vite reposté le message, commentant « À la semaine prochaine ! »

Sans rancune, donc !