Un fan de Taylor Swift entre au Guinness grâce à son savoir sur la star

Et si on vous disait que le plus grand fan de Taylor Swift était un jeune Pakistanais de 20 ans ? En effet, il serait difficile de ne pas décerner ce titre à Bilal Ilyas Jhandir qui est parvenu à identifier 34 chansons de la pop star en moins d’une minute sur la base de simples extraits de paroles qui lui ont été dictés. Un procédé qui, comme vous allez le voir, rendait l’exercice particulièrement difficile.

« C’était très difficile parce que je devais écouter une autre personne lire les paroles et elle prononçait mal certains mots », a expliqué Bilal Ilyas Jhandir à USA Today, tandis que sa prouesse vient d’être reconnue comme record par le Guinness.

Un fin connaisseur de l’œuvre de Justin Bieber

Il faut dire que Bilal Ilyas Jhandir n’en était pas à son coup d’essai. En effet, le jeune homme détient deux autres records similaires : l’un pour avoir identifié 29 chansons de Justin Bieber en une minute, et un autre pour en avoir fait autant avec 23 cris d’animaux ! On comprend donc qu’il n’a pas été très difficile à ce Swiftie de haut vol d’enterrer le record précédemment établi par le Britannique Dan Simpson avec 27 chansons reconnues au compteur.

Et si quelqu’un se croit capable de vaincre Bilal Ilyas Jhandir, il est attendu de pied ferme. « Beaucoup de gens sur TikTok, Twitter et Instagram disent qu’ils vont bientôt battre le record, que c’est du gâteau », a-t-il ajouté. « On verra si quelqu’un parvient à battre ce score. Alors j’essaierai certainement de regagner mon titre. »

Enfin, si Bilal Ilyas Jhandir rêve évidemment de rencontrer son idole, il espère déjà avoir l’opportunité de la voir en concert. La moindre des choses serait pour Taylor Swift de l’inviter !