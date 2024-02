Tom Selleck était fasciné par le talent de Matthew Perry dans « Friends »

Pour Tom Selleck, il ne fait aucun doute que Matthew Perry était un acteur talentueux. Une patte inimitable dont la star de Magnum, qui incarnait le personnage de l’ophtalmologue Richard Burke dans quelques épisodes de Friends, a pris conscience à l’occasion d’un tournage bien particulier.

Dans cet épisode intitulé Celui qui se met à parler, le vingtième de la seconde saison, le personnage de Tom Selleck imite Chandler et Joey, incarnés respectivement par Matthew Perry et Matt LeBlanc. Et le fait est que Tom Selleck avait eu bien du mal à retrouver le ton sarcastique si particulier de Matthew Perry.

Une signature

Malgré tous ses efforts, Tom Selleck butait sur une phrase qui, aussi simple soit-elle, reflétait toute la complexité du jeu de Matthew Perry. « Matt me disait, “Tom, c’est une blague. Tout est dans la façon dont il la dit” », s’est souvenu Tom Selleck, de passage sur le plateau de USA Today. « Mais durant tout le tournage, je n’arrêtais pas d’aller le voir pour lui demander de me la refaire et il s’exécutait. C’était sa signature. »

Matthew Perry est mort le 28 octobre dernier des suites d’une surdose de kétamine ayant notamment entraîné une insuffisance respiratoire. Il avait 54 ans.