Lorie dévoile les menaces de mort qu’elle recevait dans les années 2000

«Etre une star, tu sais, ce n’est pas si facile », aurait pu chanter Lorie si elle avait osé confier au public les tourments par lesquels elle est passée quand elle était au sommet de sa carrière musicale dans les années 2000. C’est une vingtaine d’années plus tard qu’elle a dévoilé l’envers du décor que de nombreuses popstars connaissent : la haine d’une partie du public, jusqu’aux menaces de mort.

« J’ai reçu des lettres avec des menaces de mort », a-t-elle confié dans Clique, l’émission de Mouloud Achour, avant de raconter une anecdote terrifiante.

« Ton dernier concert »

« Juste avant de faire un concert, j’avais reçu un bouquet de fleurs dans ma loge et le petit mot c’était : "Profite bien de ce concert, c’est ton dernier concert." En gros, le gars me disait qu’il allait me flinguer sur scène. Là, j’en rigole mais ce n’était pas drôle », précise-t-elle.

Non, ce n’était pas drôle, et la chanteuse de Ta meilleure amie, qui n’avait que la vingtaine alors, a été mise sous protection. « J’ai eu un garde du corps », a-t-elle indiqué à Mouloud Achour. « Tout le monde était au courant, à la sécurité… mes danseurs… J’ai vraiment flippé ce jour-là », avoue celle que la Loriemania désignait comme une cible pour les déséquilibrés.

20 ans de carrière

La carrière de Lorie Pester n’en a pas ressenti les effets : la jeune femme connaît le succès pendant près de dix ans, avec 11 albums à la clé et huit millions de disques vendus, des millions de spectateurs à ses quatre tournées, pour plus de 280 concerts au total.

L’artiste n’a pas précisé si elle arrivait sur scène la peur au ventre. La chanteuse de La Positive Attitude, aussi comédienne, réalisatrice et maman, a par ailleurs connu d’autres problèmes dont des soucis de santé douloureux, qu’elle a partagés avec le public. Atteinte d’endométriose et d’adénomyose, Lorie a décidé d’être une des porte-paroles des millions de femmes qui souffrent de ces affections gynécologiques handicapantes.

Mais pour ses 20 ans de carrière, l’artiste fait plaisir à ses fans de la première heure et revient avec un disque de duos, Hyper Lorie, où se rencontrent les univers de deux interprètes, elle et celle ou celui qui l’accompagne. Et elle imagine un prochain retour sur scène… On le lui souhaite joyeux, et sans bouquet de fleurs maléfique, cette fois.