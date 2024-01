Karine Le Marchand a apporté des croissants aux agriculteurs

Elle l’avait dit, elle l’a fait ! Karine Le Marchand avait promis de soutenir les agriculteurs s’ils arrivaient à Paris. La présentatrice de L’Amour est dans le pré a prouvé en images qu’il ne s’agissait pas de promesses en l’air.

Ainsi, sur son compte Instagram, on la voit arborant sa médaille du mérite agricole, puis faire un premier arrêt pour « 100 croissants » puis un second, et filer à moto rejoindre les agriculteurs en grève, chargée des viennoiseries. « On vous a loué le soleil, on apporte les croissants, le sourire et la musique » commente-t-elle. « Boulanger, restaurateur, on arrive tous ».

Partage et solidarité

La halte gourmande s’est confirmée un peu plus tard, quand Karine Le Marchand se retrouve à questionner les agriculteurs sur le piquet de grève, entre oignons revenus et brie de Meaux fondu. Elle déclinera tout de même le sanglier.

« Je me suis réveillée hier matin et je me suis dit le croissant, c’est un symbole de plein de choses », a-t-elle expliqué au micro de BFMTV, précisant que sa composition - farine, beurre et lait - représente l’agriculture française.

Les agriculteurs ont visiblement apprécié, certains allant jusqu’à la qualifier « d’ange-gardien ». Une journée bien remplie, pour Karine Le Marchand, repartie à la nuit tombée, comme elle était arrivée en convoi de motos, et sur l’air triomphal d’I Will Survive en passant à côté des tracteurs.