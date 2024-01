Gary Graham était une figure des séries américaines. Le comédien est mort, à l’âge de 73 ans, à son domicile de Spokane Valley, dans l’État de Washington, après un arrêt cardiaque, selon Sky News.

S’il était surtout connu pour son rôle de l’ambassadeur vulcain Soval dans la série Star Trek : Enterprise, où il avait joué dans douze épisodes, le comédien est également apparu dans plusieurs films et séries télévisées, dont JAG, M.A.N.T.I.S., Starsky et Hutch, Universal Dead, Nip/Tuck, Nash Bridges, Walker Texas Ranger, Shérif fais-moi peur et Ally McBeal.

« Alien Nation »

Susan Lavelle, son ex-femme et mère de sa fille Haylee Graham, a annoncé la nouvelle sur Instagram. « C’est avec une profonde tristesse que je vous annonce que Gary Graham, mon ex-mari, acteur incroyable et père de notre belle et unique enfant ensemble, Haylee Graham, est décédé aujourd’hui, a-t-elle écrit. Nous sommes complètement dévastés, en particulier notre fille. » Elle a précisé que « sa femme, Becky, était à ses côtés », a-t-elle écrit en légende d’une photo de son ex-mari et de leur fille.

Gary Graham avait été le coresponsable de la franchise de science-fiction américaine Alien Nation, diffusée en 22 épisodes entre 1989 et 1990. C’est sur ce tournage qu’il avait rencontré la mère de sa fille. Avant d’être comédien, ce natif de Californie avait étudié la médecine.