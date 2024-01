« Difficile de comprendre Alain Delon, son élocution étant très mauvaise ; s’est assoupi à de nombreuses reprises ; n’a pas été en mesure de faire des phrases construites ni de se lever seul de sa chaise ; se déplace très lentement et difficilement avec deux béquilles ». Dressés par deux gendarmes de la section de recherches d’Orléans le 12 juillet 2023, ces constats, alarmants, viennent d’être révélés par Le Parisien.

Le journal précise que les militaires s’étaient présentés dans l’immense propriété de l’acteur, à Douchy, dans le Loiret, pour l’auditionner dans le cadre de la plainte déposée par ses enfants à l’encontre de son ancienne « dame de compagnie ».

Anouchka, Anthony et Alain-Fabien accusaient alors Hiromi Rollin de « violence sur personne vulnérable et d’abus de faiblesse », leurs doléances ayant finalement été classées sans suite le 4 janvier 2024.

On apprend cependant que les gendarmes auraient rencontré une star « très affaiblie par l’âge et la maladie, qui n’est plus que l’ombre d’elle-même ». Selon Le Parisien, Alain Delon aurait tout de même confirmé avoir été au courant de cette plainte.

L’acteur de 88 ans se serait même déclaré « heureux et fier d’avoir des enfants » et se réjouir du fait « qu’ils veulent qu’on arrête de me faire chier ».

Une relation empreinte de violence

Il aurait également essayé d’expliquer les faits dont était accusée Hiromi Rollin : « Au début, on a une relation personnelle et professionnelle et après on s’aperçoit que tout est calculé et voulu. […] Je suis Alain Delon, vous comprenez ? ».

L’acteur aurait expliqué avoir bien subi des maltraitances physiques, mais en réponse à ses propres coups, « quand elle m’énervait », a-t-il détaillé en mimant une gifle… Hiromi Rollin se serait d’ailleurs plainte à une amie du comportement violent de la star (dans un courrier versé au dossier et auquel Le Parisien a eu accès).

« Épuisement physique et psychique avec risque suicidaire majeur »

Le Parisien précise qu’Alain Delon a également été ausculté, toujours chez lui mais une semaine plus tard, le 20 juillet, par un médecin généraliste qui aurait relevé que « son moral était faible ».

L’acteur aurait déclaré « vouloir mourir, que la vie était finie ». Le médecin ajoutant que le dialogue était « difficile », les réponses « peu expressives, parfois en hochant la tête ou en levant le pouce de la main droite pour acquiescer », et évoquant « un état d’épuisement physique et psychique avec un risque suicidaire majeur ».

Les enquêteurs auraient finalement conclu dans un rapport de synthèse, en date du 5 décembre, qu’« Alain Delon était en état de faiblesse connu de tous dès janvier 2022 ».